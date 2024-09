In finale: Luna Rossa c’è! 

Barcellona. E Luna Rossa va... come un razzo alla finale di Louis Vuitton Cup, dove da giovedì 26 novembre sfiderà gli inglesi di Ineos Britannia nel duello cruciale che deciderà l'avversario del team Defender di New Zealand per l'America's Cup, la Coppa delle Ghinee.

Il meritato approdo per l'equipaggio Prada Pirelli, dopo aver conquistato nelle acque di Barcellona il punto decisivo nell'ottava regata della semifinale contro American Magic, battuta 5-3. E dopo aver rialzato la testa, al termine della durissima notte impiegata a rimettere in sesto l'AC75 danneggiato dal cedimento del carrello della randa. Un capolavoro di tenacia, resistenza, e talento per il team degli azzurri, con al comando i timonieri Francesco Bruni e James Spithill, che possono finalmente celebrare: l'anelata vittoria e il «viaggio fantastico di queste super semifinali» . «Sono felice, quasi più che dopo aver vinto la Prada Cup nel 2021», le prime parole di Bruni, dopo aver sciolto la tensione. «È stata durissima - ha aggiunto - American Magic è stata un'avversaria difficile, sempre combattiva. Ce la siamo meritata tutti».

Il lungo viaggio

Questa appassionante della semifinale era partito benissimo col 4-0 ottenuto nelle prime quattro regate da Luna Rossa. Un vantaggio bruciato dalla rimonta del team di American Magic, che li aveva portati sul 4-3. Una guerra di nervi riflessa nella regata di ieri fin dalla pre-partenza, con condizioni di vento accettabili, fra i 7 e gli 11 nodi. Dopo lo start, in leggerissimo ritardo, Luna Rossa ha passato il primo cancello con 20 secondi di vantaggio su American Magic. Nel testa a testa con Patriot, a metà del primo lato di poppa è riuscita a sfilarsi 400 metri avanti. L'equipaggio statunitense ha resistito recuperando terreno e riducendo il distacco a soli otto secondi dall'AC75 di Prada Pirelli.

La svolta nel secondo cancello, quando gli italiani hanno tagliato davanti ad American Magic costringendoli a strambare. Un errore ha frenato American Magic, mentre Luna Rossa è sfilata veloce avanti con una manovra perfetta. Dopo aver preso una brutta onda, Patriot è caduto per un attimo dal foil e il team degli azzurri ne ha approfittato per allungare il vantaggio a 22 secondi al quarto cancello, Nell'ultimo lato di bolina è stato evidente che in condizioni di vento sostenuto, intorno agli 11 nodi orari, Luna Rossa vola sull'acqua: «Bravi, bravi, andiamo!», il grido di incitamento di Francesco Bruni all'ultimo cancello. Poi, le urla di gioia al traguardo, con 700 metri di vantaggio, con le porte della finale spalancate.

Un altro scalino

«Complimenti agli americani per il durissimo confronto e al nostro shore team per l'enorme lavoro», ha detto Spithill, rendendo l'onore delle armi agli avversari. «E ora siamo pronti alla nuova battaglia», ha assicurato Bruni. Sarà una finale ancora una volta contro i britannici di Ineos, gli stessi rivali del 2021. Il primo appuntamento giovedì 26 settembre, il 6 e 7 ottobre gli ultimi giorni per eventuali recuperi. La finale contro il defender New Zealand, andrà in scena da sabato 12 ottobre fino al 22 o 27 ottobre. Anche in questo caso si compete al meglio delle 13 regate. Luna Rossa va, il sogno continua.

