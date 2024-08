In finale la 4x100 maschile 

PARIGI. La magia di Tokyo sembra svanita. L'atletica azzurra ai Giochi di Parigi non sta sicuramente brillando e se ripetere i cinque ori vinti in Giappone, non era forse nemmeno ipotizzabile (così come non fa troppo testo la pioggia di medaglie agli Europei di Roma), certo è che all'appello qualcosa manca: ultimo brivido la staffetta 4x100 che, oro tre anni fa, arriva in finale da ripescata, rinunciando all’uomo che era sempre stato la chiave della squadra, Lorenzo Patta che Di Mulo tiene in panchina. Marcell Jacobs (super nei 100 con il suo 9”85) in seconda frazione ha ricevuto il testimone da Matteo Melluzzo, poi Fausto Desalu e Filippo Tortu (altri due velocisti delusi che non sono riusciti a passare alla finale dei 200). Il crono segna 38”07, il quinto della semifinale (la più veloce delle due, in effetti) e l'ultimo buono per ritagliarsi un posto tra le otto che si giocheranno la medaglia: oggi alle 19.40 in corsia ci saranno Usa, Gran Bretagna, Sudafrica, Cina, Francia, Canada e Giappone. Non impeccabile il cambio Jacobs-Desalu, cosa che dà “margine” alla prestazione. «È stato schiacciato», ammette Desalu. Pippo Tortu rilancia: «Abbiamo fatto una gara sufficiente per la finale ma non per le nostre ambizioni. In finale avremo la seconda corsia e sarà difficile competere ma non ci diamo mai per vinti».

Fuori la femminile

Decisamente meno allegra la situazione per Dalia Kaddari e per le altre velociste azzurre, seste (cioè ultime, contando le squalifiche di Belgio e Costa d’Avorio) in semifinale e tredicesime in totale con il tempo di 43”03, schierando Zaynab Dosso, Kaddari, Irene Siragusa (Anna Bongiorni era acciaccata) e Arianna De Masi. Per la quartese un’olimpiade molto al di sotto delle aspettative, alla quale non è certo arrivata nel migliore dei modi tra infortuni e problemi personali. Ha 23 anni e il talento per rifarsi, rimettendo tutte le cose al posto giusto.

La giornata

Ieri la gara più attesa era quella che si svolgeva sulla pedana del lungo, l’unica fortunata per l’Italia in questa olimpiade avara di soddisfazioni per l’atletica, dopo l’abbuffata di Roma. Larissa Iapichino l’ha interpretata bene chiudendo al quarto posto.I nove centimetri che l’hanno separata dal terzo e la straordinaria qualità delle avversarie la mettono al riparo da ogni rimpianto: l'azzurra ha fatto il suo dovere con una miglior misura di 6,87 ma anche una serie di salti a 6,78, 6,85, 6,83, 6,78 (più un nullo) che è da applausi. Oro all'americana Tara Davis-Woodhall con 7,10, argento alla tedesca Malaika Mihambo con 6,98, bronzo all'altra americana Jasmine Moore, con 6,96. Da applausi anche l’americana Sydney McLaughlin-Levrone, regina con oro e record del mondo nei 400 ostacoli con 50”37 e l’azzurra Sintayehu Vissa che con 3’58”11 nei 1500 batte dopo quasi 42 anni il mitico primato nazionale di 3’58”65 di Gabriella Dorio.

