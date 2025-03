In finale di Coppa Italia va il Lanusei 

Guspini 2

Lanusei 2

Guspini (4-4-2) : Saba, Montesuelli, G. Medda, Chessa, Ruggeri, M. Medda (1’ st Marci), Pugliese, Pusceddu (1’ st Fadda), Cardia (41’ st Figos), Piro, Mboup. In panchina Fortuna, Pinna, Zucca. Allenatore C. Dessì (squalificato).

Lanusei (4-4-2) : D’Abrosca, Deiana (28’ st Martins), Di Stefano (8’ st Marchetta), Gentini, Kouadio, Mameli, Silva (26’ st Gomes), Serra, A. Troyes (32’ st Caliendo), F. Troyes, M. Usai (16’ st M. Usai). In panchina Faye, Menez, Morillas. Allenatore A. Piras.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : pt 40’ (r) Cardia; st 1’ A. Troyes, 24’ Cardia, 43’ (r) Martins.

Guspini. Dopo il 5-1 dell’andata a favore del Lanusei, ieri la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Promozione doveva essere una semplice formalità per gli ogliastrini ma così non è stato, perché quella col Guspini è stata una gara vera con quattro gol e numerose buone azioni che hanno evidenziato due squadre in buona salute pronte al rush finale in campionato. Le reti: un rigore per parte, quello di Cardia per il vantaggio del Guspini e quello di Martins che chiude definitivamente i conti, intervallati dal gol ancora di Cardia e da quello di Troyes per gli ospiti. Lanusei in finale.

