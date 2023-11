In finale Camilla Battaglia, Four Winds e il Simoni Quartet 

Un’ultima esibizione davanti alla giuria e alla platea per i tre finalisti del Premio Isio Saba: chi tra Camilla Battaglia Perpetual Possibility, il gruppo dei Four Winds e Lorenzo Simoni Quartet si aggiudicherà il riconoscimento? Bisognerà attendere fino a giovedì 16 novembre quando il palco M2 del Teatro Massimo sarà tutto per loro ancora una volta dopo il lungo iter partito lo scorso aprile che ha visto giovani musicisti esibirsi per una platea di tecnici e addetti ai lavori.

La giuria del Premio, composta da Gianrico Manca (direttore artistico), Paolo Carrus (presidente), Michele Palmas, Giacomo Serreli, Marti Jane Robertson e Sara Deidda, ha scelto per la finale la cantante e compositrice classe 1990, i Four Winds di Daniel Besthorn (batteria), Great Mudiare (basso), Giuseppe Sacchi (piano) e Xuzhi Chen (sax) e il quartetto guidato dal sassofonista e compositore Lorenzo Simoni, con Guglielmo Santimone al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Simone Brilli alla batteria. Durante la serata, oltre a decretare il vincitore del premio in denaro di 3 mila euro (che sarà ospite della futura edizione del Festival internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo), sarà assegnata una Menzione Speciale al concorrente la cui proposta musicale abbia mostrato un evidente carattere innovativo. Anche il vincitore della Menzione parteciperà al Jazz Expo. L’edizione numero tre del Premio Isio Saba per la creatività e l’innovazione nella musica jazz 2023 arriva nel decennale della scomparsa di Saba, pioniere del jazz in Sardegna, che per tutta la sua esistenza si è speso nella divulgazione della musica afroamericana in Italia promuovendo l’incontro tra i grandi del jazz mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA