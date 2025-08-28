In fila per un pezzo di pane e vestiti 

Il caldo è tanto, ma anche ad agosto gli infaticabili volontari di Domus de Luna hanno portato avanti la loro missione di assistere migliaia di famiglie di Pirri in condizioni di povertà assoluta, distribuendo cibo, consegnando vestiti, pagando bollette e regalando perfino buoni per l'acquisto di bombole di gas. Il progetto, nato nel 2012 con l'obiettivo di sostenere persone in condizioni economiche precarie e aiutare concretamente i bisognosi, si chiama “TiAbbraccio”. Se in origine a beneficiarne erano solo poche famiglie del rione di Santa Teresa, dopo la pandemia i numeri sono esplosi: oggi gli iscritti sono quasi diecimila, da tutta la città e dall’hinterland. Tra questi, oltre duemila minori.

La spesa è consegnata il mercoledì sera e sono centinaia, ogni volta, le persone che si mettono in fila davanti all'Exmè in via Sanna. Agli anziani non autosufficienti e alle persone impossibilitate al ritiro, la spesa è recapitata a casa. «Dietro ogni pacco», spiegano dalla fondazione Domus de Luna, «c'è un pezzo di comunità che si muove fatta di volontari, donazioni e persone che credono che nessuno debba sentirsi solo». La consegna è accompagnata «da un servizio educativo che permette ai bambini di giocare mentre i genitori fanno la fila da psicologi pronti ad ascoltare il disagio degli adulti». Parallelamente, il “non negozio” di TiAbbraccio (in via Beccaria a Quartu) dona vestiario, scarpe e accessori a chiunque ne abbia bisogno.

I volontari

In media, le persone che si mettono in fila, anche per quattro ore, per ricevere aiuto sono fra 300 e 500, tutte con Isee inferiore a diecimila euro (unica regola). Una quarantina i volontari, come Gianfranco Siddi, 68 anni, già dipendente del ministero della Difesa, oggi in pensione: «Aiutiamo tutti, facciamo del nostro meglio», spiega orgoglioso, «a rivolgersi a noi sono soprattutto famiglie numerose, anziani e disoccupati, sardi e stranieri. Molti africani ma pochi asiatici, perché sono comunità più chiuse». Gabriele Cocco, 23 anni, cura la logistica: «Mi occupo della manutenzione dei mezzi e del magazzino. Le persone che aiutiamo apprezzano il nostro lavoro, c’è gratitudine e a noi basta un sorriso per ripagarci di tutto l'impegno».

Sempre più assistiti

«Purtroppo il numero degli utenti è in costante crescita», riferisce Daniela Sechi, 35 anni, coordinatrice di TiAbbraccio, «c'è un enorme bisogno e ogni mercoledì vediamo situazioni nuove, dal giovane che ha perso il lavoro al padre separato, fino a famiglie d'altri tempi, addirittura con 17 componenti. I pacchi sono di tre tipi - piccolo, medio o grande - proprio a seconda delle dimensioni del nucleo familiare». All'interno pane, pasta, passata, latte, biscotti, carne in scatola, pollo o legumi. Le proteine variano in base alla disponibilità. «Ringraziamo a tal proposito i nostri sostenitori, dai privati alle aziende, fino al Banco alimentare e al Consorzio Alimentis». Se poi in famiglia ci sono bimbi sotto i 3 anni, nel pacco finiscono anche omogeneizzati, pannolini, salviette, ciucci e biberon. «C'è uno scambio importante tra chi dona e chi riceve, ci si dà del tu, ci si chiama per nome», sottolinea la presidente dell'Exmè, Guglielmina Boero, «molti vogliono sdebitarsi e ci aiutano nella consegna». Il risultato è che molti volontari sono anche beneficiari. «Alcune signore, invece, ci portano deliziose torte fatte in casa, un gesto apprezzatissimo».

Materiale scolastico

In vista della riapertura delle scuole, Domus de Luna rilancia anche la raccolta di materiale scolastico (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18) per le famiglie impossibilitate ad acquistarlo. «Serve tutto», lancia l'appello Boero, «quaderni, zainetti, grembiuli, penne, colori». Su prenotazione è attivo anche il nuovo servizio di Caf è Patronato per assistere i cittadini nelle pratiche, dall'Isee all'invalidità.

