In fila per ore sull’Asse mediano 

C’è chi ha impiegato un’ora e mezza per raggiungere il posto di lavoro, anziché i consueti venti minuti. Qualcuno è riuscito a evitare il mega ingorgo grazie al tam-tam sui telefoni cellulari: «Attenzione, tamponamento sull’Asse mediano nel solito punto, prima di Genneruxi». Altri, rassegnati, hanno atteso pazientemente alla guida della loro auto, avanzando molto lentamente, pochi metri al minuto. La nuova, oramai l’ennesima, mattinata infernale sul fronte del traffico è andata in scena ieri: sei auto sono rimaste coinvolte in un incidente verso le 8,15. Per fortuna i feriti, due, non hanno riportato conseguenze particolarmente gravi: sono stati accompagnati dal personale del 118 in ospedale con assegnato un codice verde (al Brotzu) e al Policlinico (codice giallo). Ma da quel momento l’Asse mediano, nel tratto prima dell’uscita per Genneruxi in direzione Poetto, si è trasformato in un incubo per migliaia di automobilisti. Le conseguenze negative sulla viabilità sono state impressionanti: tutto bloccato fino alla statale 131 “dir”, in via Cadello, viale Marconi e nelle altre strade della zona. Soltanto dopo le 11 la situazione è tornata, lentamente, alla normalità.

Il caos

Cosa è accaduto, e le eventuali responsabilità, verrà ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti – a fatica – sul luogo del tamponamento, nella corsia di sorpasso dell’Asse mediano, nel rettilineo prima dello svincolo per Genneruxi. Ma è oramai certo che questo punto della strada è particolarmente delicato per il numero di incidenti che accadono ogni settimana. Le cause dei sinistri sono sempre da ricercare nei comportamenti dei conducenti delle auto: distrazione, velocità, mancato rispetto delle norme del codice della strada e delle distanze di sicurezza. Ma da quando viale Marconi è diventata a senso unico, il numero di mezzi che utilizza l’uscita per Genneruxi (per poi raggiungere la strada arginale di Terramaini e poi viale Marconi nel tratto cagliaritano oppure per andare verso Quartu) è aumentato enormemente. Soprattutto nelle ore di punta, quando il traffico è intenso, c’è chi dalla corsia di sorpasso prova a rientrare sulla destra per poi prendere l’uscita per Genneruxi oppure il sovrappasso sull’Asse mediano, e andare verso l’arginale. Una manovra che effettuano in tanti e che spesso provoca frenate improvvise. E anche tamponamenti.

Le proteste

Anche ieri sembra che l’incidente sia avvenuto per un rallentamento improvviso o per una manovra dell’ultimo istante. Ci sono volute quasi tre ore perché, subito dopo i soccorsi alle due persone ferite, gli agenti della Municipale completassero i rilievi e soprattutto venissero recuperate le auto danneggiate nel tamponamento. Inevitabili le pensatissime conseguenze sulla viabilità: file interminabili, percorsi alternativi intasati, rallentamenti. Chi è rimasto intrappolato, si è lamentato per i ritardi nell’arrivare al lavoro, a un appuntamento medico o nell’accompagnare i figli a scuola. E sui social in tanti chiedono che venga fatto qualcosa per ridurre gli incidenti all’altezza dello svincolo per Genneruxi.

