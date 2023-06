In fila per maialetto e lumache 

Anche in città si possono organizzare le sagre e permettere così ai cagliaritani di gustare un buon maialetto o un piatto di lumache praticamente a casa. E visto il successo di pubblico ottenuto dalla “sagra della lumaca e del maialetto”, organizzata al parco di Terramaini – oggi il finale – l’iniziativa è stata apprezzata. Alla fine, durante la giornata di ieri, sono state più di un migliaio le persone che si sono messe in fila per gustare uno dei due menu proposti dagli organizzatori. «Una grandissima partecipazione», commenta l’assessore alle Attività Produttive, Alessandro Sorgia. E Alessia Littarru, organizzatrice dell’evento, aggiunge: «Il parco si presta per ospitare iniziative di questo genere. Non solo cibo, perché c’è anche musica e gli stand di artigianato».

Il pranzo

Dopo l’esordio di giovedì, ieri, giornata di festa, sono stati davvero in tanti ad affollare il parco di Terramaini. Due le opzioni: menu maialetto (con 350 grammi di carne, salsiccia, insalata, patate fritte, pan e vino) a 18 euro oppure quello lumaca (antipasti misti, una porzione di lumache al sugo, vino o acqua) a 15. «Ovviamente», sottolinea Littarru, «il maialetto è stato il più gettonato. Ma è piaciuto molto anche il menu lumache, forse più di nicchia e certamente meno conosciuto. In tanti hanno voluto provarlo ed è stato apprezzato». C’è chi si è accomodato nei tavoli e chi ha scelto di mangiare seduto sul prato. Il tempo è stato clemente, regalando una bella giornata.

La tradizione

Gli organizzatori, anche per rispondere a qualche critica sull’organizzazione di una sagra in città, guardano avanti. «Abbiamo chiamato la tre giorni sagra per rispetto della tradizione dei menu. La tipologia dell’evento è questa e non capiamo perché non si possa svolgere in città: tantissimi cagliaritani fanno decine e centinaia di chilometri per partecipare a una sagra, una volta tanto se la trovano a casa. E le numerose presenze ci confermano che l’idea è piaciuta». In un primo momento la sagra era stata organizzata lo scorso 12 maggio ma era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo. Questa volta è andata bene. E oggi si replica con l’ultima giornata sempre dalle 11 alle 23, con in serata musica live. (m. v.)