In fila per l’ecocentro, traffico in tilt 

Quello che dovrebbe essere un ordinario gesto di civiltà si è trasformato, nell’ultimo fine settimana, in un’odissea logistica per centinaia di cittadini di Assemini. La mattina di ieri ha visto via Cagliari trasformarsi in una trappola di lamiere: una coda di auto dirette all’isola ecologica ha paralizzato il traffico cittadino, rendendo necessario l'intervento d'urgenza della Polizia locale per sedare i momenti di tensione e gestire una viabilità ormai fuori controllo.

L’effetto imbuto

Il cuore della crisi risiede nella conformazione di via Cagliari. L’arteria, stretta tra marciapiedi e pista ciclabile, non offre valvole di sfogo o corsie di accumulo. Il risultato è un blocco totale: chi è diretto verso Decimomannu si trova costretto a invasioni di corsia pericolose per aggirare la colonna di auto ferme.

A far precipitare la situazione è stato il mancato ritiro porta a porta del 1° maggio, che ha riversato sul centro di raccolta il doppio dell'utenza abituale. «Dopo un'ora e mezza di attesa ci hanno mandati via, sostenendo che l'area andasse sgomberata per motivi di ordine pubblico», racconta Andrea Seu, testimone del blocco all'altezza del supermarket Eurospin.

Lo scontro politico

Il sindaco Mario Puddu è intervenuto per smentire le voci di una chiusura disposta dalla Prefettura: «Il comandante della Polizia locale ha inviato una pattuglia solo per decongestionare l’area e garantire il passaggio dei mezzi pubblici», ha chiarito, ammettendo tuttavia che il problema strutturale richiede soluzioni concrete che superino la fase delle promesse.

Le opposizioni, però, non concedono sconti. Diego Corrias punta il dito sul rischio paralisi per il trasporto pubblico, mentre Niside Muscas propone soluzioni immediate: deviare l’accesso tramite via Manin e inserire nel prossimo appalto - atteso da tempo - il ritiro dei rifiuti anche nei giorni festivi (escluso il Natale). La critica del fronte di minoranza è netta: l'amministrazione navigherebbe a vista tra proroghe di servizi scaduti e scomparti dell'Ecocentro che risultano pieni già a metà mattina. Chiude Diego Corrias (M5S): «La gestione dei rifiuti ad Assemini non è da luogo civile e del tutto inadatta a un comune di 26mila abitanti. Quello che è successo è clamoroso ma ogni sabato ci sono problemi per sicurezza e disagi per i cittadini. E nessuna proposta di soluzione da parte della giunta Puddu».

L’ambiente

Oltre al disagio stradale, emerge un allarme sociale. Il rischio concreto è che i "viaggi della speranza" falliti alimentino l'abbandono dei rifiuti nelle campagne. Servono interventi strutturali, come l'ipotesi di una strada di accesso alternativa.

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