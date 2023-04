In fila per l’arte, boom nei musei 

Sono molte le famiglie con bambini. Moltissimi i turisti. Mattia Cianciani e Alessandra Petrei arrivano da Milano, la prima tappa è al museo Archeologico dove per tutta la mattina arrivano quasi cinquecento persone. «Siamo venuti per vedere soprattutto la straordinaria ed enigmatica Stele di Nora», dicono. «Frequentiamo la Sardegna da un po’ di tempo, e da tempo ci dicevamo che saremmo dovuti venire al museo Archeologico. Approfittando della pioggia, e del fatto che l’ingresso è gratuito», perché la prima domenica del mese nei musei nazionali si entra gratis, «ce l’abbiamo fatta. E, naturalmente, abbiamo visito anche i Giganti».

Ma quant’è bella cultura, anche se piove. «Anzi forse è pure meglio perché ci si ripara la testa, mentre ci fai entrare qualcosa di bello», dicono scherzando (ma forse mica troppo) Sophie e Joyce, turisti parigini ieri a Palazzo di Città per la mostra Ludica. Il concetto lo ribadiscono Alejandro e Alba, appena arrivati da Siviglia: «Siamo appena arrivati a Cagliari e vista la pioggia abbiamo approfittato per anticipare la tappa qui al museo. Al mare andremo lunedì». Morale: la pioggia svuota il Poetto di domenica e riempie i musei cittadini. Oltre un migliaio di persone (tanti turisti) riempiono i musei civici e nazionali (l’Archeologico): incuranti del freddo che è ripiombato in città dopo tre settimane di temperature quasi estive e ansiose di ammirare le bambole realizzate da Edina Altara (a Palazzo di Città), i Giganti (all’Archeologico) o le forme geometriche di Lia Drei (alla Galleria comunale).

La giornata

Sono molte le famiglie con bambini. Moltissimi i turisti. Mattia Cianciani e Alessandra Petrei arrivano da Milano, la prima tappa è al museo Archeologico dove per tutta la mattina arrivano quasi cinquecento persone. «Siamo venuti per vedere soprattutto la straordinaria ed enigmatica Stele di Nora», dicono. «Frequentiamo la Sardegna da un po’ di tempo, e da tempo ci dicevamo che saremmo dovuti venire al museo Archeologico. Approfittando della pioggia, e del fatto che l’ingresso è gratuito», perché la prima domenica del mese nei musei nazionali si entra gratis, «ce l’abbiamo fatta. E, naturalmente, abbiamo visito anche i Giganti».

Al museo d’arte siamese Cardu, davanti alle porcellane cinesi del periodo “Ming” e dei primi imperatori “Qing” ci sono Carla con il figlio. «Da tempo volevamo vedere le cere anatomiche del Susini, visto che è domenica abbiamo approfittato anche per fare un giro anche negli altri musei. Ne valeva la pena».

Il piatto forte

Aggiornare siti e mappe. Perché girando per la città si scopre che Cagliari, la domenica, complice il maltempo, è un’attrazione culturale anche per gli stessi cagliaritani. Per Fabio Meloni e Manuele Carta il piatto forte è alla Galleria Comunale: «Da tempo volevamo venire a vedere le Statue di Ciusa», “La madre dell’ucciso” quella più celebre, «ma anche capolavori dei maestri del primo novecento sardo come Delitala, Biasi e Figari. Poi una volta un impegno, una volta un altro, finora non ci eravamo ancora riusciti. Come ci aspettavamo, ne valeva davvero la pena», dicono. Cento metri in linea d’aria più giù, a Palazzo di Città tre giorni fa ha inaugurato la mostra Ludica, un coinvolgente racconto delle trasformazioni della società tra Ottocento e Novecento viste attraverso l’evoluzione di giochi e giocattoli. Al sottopiano, dove sono esposti i giocattoli sardi, ci sono Giampaolo Lai e la moglie Maria Teresa Piu, 89 anni lui, 83 lei. «Abbiamo visto gli stessi giocattoli che fabbricavamo quando eravamo piccoli. Stupendi i giocattoli militari e i giochi in movimento. Avevamo molta curiosità per questa mostra: è stata ripagata».

