In fila per coperte e giubbotti usati 

La mesta processione inizia presto. Prima ancora che, poco dopo le 9, si aprano le porte: davanti ai locali che ospitano l’armadio del povero in via Montenegro c’è già la fila.In tanti arrivano, soprattutto in queste giornate d’inverno, per ritirare giubbotti, coperte, cappelli e altri indumenti che possa rendere la vita meno dura.A un anno dall’apertura sono già oltre mille i bisognosi che hanno usufruito del servizio gestito dai vincenziani, nello spazio che ospita anche la mensa del viandante. Non solo quartesi, ma anche stranieri. E la fila è aumentata da quando è stato tolto il reddito di cittadinanza.

Emergenza povertà

«Molte delle persone che arrivano», dice Maria Xaxa, 73 anni, responsabile dell’armadio del povero, «sono senza tetto. In tanti vivono per strada e dormono sulle panchine, ad esempio in piazza IV Novembre e nella piazzetta di Sant’Efisio o sotto i portici. Sono soprattutto loro che hanno bisogno di giubbotti e di coperte: quando piove però si inzuppano e allora devono venire a chiederne altri». In un anno di storie di vite dolorose ne sono passate tante. «Mi ricordo di un uomo che era venuto a chiedere delle scarpe», aggiunge Xaxa. «Si è tolto le sue, rotte, per misurarle: aveva le calze bucate. Mi aveva fatto una gran pena. E poi c’era un signore tracheotomizzato che viveva in strada. Ci sono anche tanti padri separati che si sono ritrovati senza niente».

Gli orari

L’armadio del povero apre due volte a settimana, il lunedì e il venerdì dalle 9,30 alle 11,30 e adesso i vincenziani sono alla ricerca disperata di nuovi locali. «Purtroppo operiamo in una stanza piccolissima», dice la responsabile, «e facciamo appello a chiunque possa aiutarci per poterci permettere di lavorare in uno spazio più grande in modo da aiutare un numero sempre maggiore di persone».

Le storie

Uno dei “clienti” abituali di questo emporio della disperazione è Salvatore, 40 anni. Con lui la vita non è stata sempre gentile. «Io purtroppo sono senza fissa dimora», racconta, «e in pratica dormo in strada». Paura? «Sì certo come fai a non averne quando non hai un tetto sotto cui stare, ma io sto sempre vigile e attento. Quando stai in queste condizioni da tempo alla fine ti abitui. Lavoravo tempo fa: sono un operaio generico, ma poi più niente. Vengo qui a prendere i vestiti, ma la vita in strada non è facile».Mohamed e Cassan, 27 anni l’uno e 23 l’altro, sono marocchini arrivati quattro mesi fa col barcone. «Un viaggio d’inferno», dicono, «ma adesso qui stiamo bene e abbiamo anche una casa». Uno elettricista e l’altro agricoltore: «siamo alla ricerca di un lavoro. Intanto meno male che c’è questo servizio che ci consente di prendere gli abiti e quello che ci serve».Oltre a vestiario e coperte, si possono ritirare anche prodotti per l’igiene e scarpe. E per andare avanti si confida nei cittadini che possano portare ciò che non usano più, purché in buono stato.

