In fila nella notte per una ricetta 

A oggi i guspinesi senza medico sono 2.170, a fine mese saranno 3.600 circa perché un altro medico andrà in pensione. Per avere un minimo di assistenza sanitaria, non possono certo fare affidamento sull’ambulatorio Asap, che prende solo 25 prenotazioni al giorno. In via Montale molti iniziano la fila alle 4 del mattino, cinque ore prima dell’apertura: aspettano in strada per accaparrarsi il numerino che garantisce un posto in lista, la possibilità di ottenere i farmaci, spesso per patologie consolidate e croniche, o di prenotare una visita specialistica o le analisi del sangue.

Giuseppe Piddiu abita a Montevecchio e nell’ambulatorio è arrivato all’ora di apertura, le 9. Troppo tardi, niente bigliettino: «Il numero di pazienti ammessi era già stato raggiunto. Sono asmatico da parecchio tempo – racconta – con patologia riconosciuta e dichiarata invalidante. Per ragioni di salute non posso venire presto a Guspini. Sono in attesa di una visita dello pneumologo da febbraio, malgrado nella prescrizione medica ci sia scritto “urgente”: la richiesta fu fatta dopo una crisi asmatica. Se mi va bene sarò visitato il 9 dicembre a Villacidro. Sono dispiaciuto. Tanto. Mai mi sarei aspettato un trattamento del genere, dopo aver prestato servizio proprio in questo poliambulatorio». Fra i pazienti in fila, anche mamme con bambini piccoli in carrozzina.

Daniela Frau non ha il numeretto: «Sono potuta venire solo stamattina, ho problemi di lavoro e familiari. Come posso fare file di ore per ottenere semplici ricette di farmaci?» Letizia Piras è in fila dalle 8: «Non è possibile continuare così, questo sistema sta portando all’esasperazione la gente. Gli anziani non possono fare lunghe attese».

La Asl fa sapere di star valutando, oltre all’aumento delle ore di apertura dell’ambulatorio Asap, l’attivazione di «un’altra modalità di prenotazione esclusiva per la consegna delle impegnative e di richiesta farmaci, al fine di liberare degli spazi per altre tipologie di bisogni».

