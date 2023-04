In fila (invano) alla Asl per l’esenzione sanitaria 

Un dipendente si ammala (e non viene sostituito per tempo), il pc va in tilt e nella sanità del Sulcis diventano un calvario anche le pratiche di esenzione ticket.

Nuovi disagi

Una formalità per alcuni), se non fosse che questo intoppo lo stanno vivendo sulla pelle migliaia di persone con patologie spesso gravi e in condizioni economiche non così floride da poter anticipare le spese sanitarie. E allora, come è accaduto ieri mattina, esplode. Covava da giorni, molte testimonianze ritengono da circa 2-3 settimane, ma ieri ha raggiunto il culmine quando circa trenta di utenti si sono presentati - ancora una volta a vuoto - nell’ufficio preposto al Poliambulatorio ex Inam di piazza San Ponziano. Per qualcuno una levataccia all’alba. Tutto inutile: mancava il personale addetto e peraltro c’era pure il pc in tilt e la carenza di linea. Ma chi chiede l’esenzione ticket non lo fa per vezzo: «Mio marito – racconta Anna Curreli, 65 anni - deve sottoporsi a giorni a importanti visite urologiche che non possiamo anticipare e peraltro non ci può prescrivere nemmeno il medico di famiglia perché siamo fra i 4.000 pazienti ormai privi dal 31 marzo: giorno fa sono andata all’alba per essere fra i primi e ancora una volta non c’era il dipendente che si occupa di queste pratiche». L’ufficio è aperto il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12: <Ma è snervante sentirsi continuamente dire “venga domani o la settimana prossima” – afferma Pasquale Zedde, 71 anni, di San Giovanni Suergiu – se non risolvono subito dovrò pagare per intero il ticket degli esami che mi occorrono per problemi alla vista». Un salasso cui non può andare incontro nemmeno Marco Nikolic Pibiri: «Esami da 300 euro per un intervento chirurgico: grave anche non riuscire mai a ottenere spiegazioni su quanto sta accadendo». Non meno grave la situazione di un’altra paziente di Carbonia che ha ricevuto una diagnosi oncologica ed è costretta a rimanere ancora senza esenzione. Molti anche gli anziani che si rivolgono al servizio.

Proteste

Ieri mattina un altro utente, Achille Pusceddu, 53 anni, dopo ore di attesa vana (anch’egli presente dalle 5) e di proteste, si è diretto nella sede dirigenziale Asl di via Dalmazia: «Sono dovuto andare alla fonte – ammette - perché all’ex Inam quanto a spiegazioni non ne cavavamo piede, e abbiamo scoperto quello che si vociferava: il dipendente preposto in malattia, problemi al pc. In effetti l’azienda sanitaria, diretta da Giuliana Campus, conferma tutto: «Intanto ci scusiamo con i pazienti per i disagi: le problematiche, legate nei giorni scorsi all’assenza di un dipendente sono state ulteriormente aggravate ieri da un guasto tecnico: contiamo di riprendere oggi l’attività». I dipendenti che si occupano di esenzione sono formati – aggiunge l’Azienda - in maniera specifica e non possono essere sostituiti da chi ha mansioni e competenze diverse». Da tempo è rimasto solo un dipendente in sostituzione di un altro andato in pensione, «ma a giorni saranno presenti tutti».