In fila in piedi per l’esame del sangue 

È ormai diventato un vero e proprio girone infernale, i disagi si ripetono quasi tutti i giorni per i pazienti che si presentano per i prelievi del sangue nella sala che si trova all’ingresso dell’ospedale di San Gavino.

In piedi

Ogni giorno quasi tutti i pazienti, molti dei quali anziani, devono aspettare in piedi come rimarca Luca Vaccargiu, 53 anni, volontario del gruppo “Cittadini Attivi”. «I disservizi sono all’ordine del giorno per gli utenti che si recano all’accettazione dell’ospedale e che devono sottoporsi ad un prelievo venoso. Anche nei giorni scorsi alle 7.45 c’erano già tante persone in attesa, accalcate all’ingresso del nosocomio dove passano in continuazione tutti gli altri utenti e il personale ospedaliero. Io sono andato ad accompagnare un mio familiare: si contano solo sette posti a sedere che purtroppo non bastano per i presenti. C’erano anche un vigilante e due operatori in borghese, che “dirigono il traffico”, chiamano i numeri e rispondono alle varie domande degli utenti, purtroppo senza nessuna possibilità di rispettare una corretta riservatezza ma esattamente al contrario si assiste involontariamente davvero violando del tutto la privacy delle persone. Si sentono tutti i discorsi del tipo devo fare visita oncologica, mia moglie deve partorire, devo fare la tac, mio padre sta male e così via».

L’attesa

Dopo la regolarizzazione del ticket i pazienti vengono spostati e devono attendere nel corridoio della radiologia. «In questo posto - aggiunge Luca Vaccargiu - ti passano davanti tanti pazienti sia in carrozzina sia in barella, assistiti dal personale sanitario. Poi c’è ancora un’altra attesa nella mini sala prelievi dove altri sette posti a sedere non riescono a contenere le tante persone presenti, molte delle quali anziane o ammalate. È un vero disservizio che pare si ripeta tutti i giorni e purtroppo da diversi mesi. È possibile che all’Interno dell’ospedale non sia presente uno spazio più adeguato alle situazioni del caso?».

I disabili

E le difficoltà ci sono anche per i portatori di handicap come rimarca Pasquale Marongiu, 74 anni, che si muove con l’ausilio di un mezzo mobile:«La collocazione della sala prelievi non è l’ideale per chi come me e tanti altri ha difficoltà di movimento, ma non è questo l’unico caso perché l’ambulatorio di diabetologia si trova in un locale (lo stesso della guardia medica) in via Santa Lucia, sprovvisto di cancello con apertura elettrica e farlo a mano è pesantissimo. Anche in questo caso sarebbe opportuno trovare un altro locale».

Intanto la Asl è a conoscenza del problema ed è al lavoro per migliorare le condizioni del servizio prelievi anche se deve fare i conti con gli spazi del vecchio ospedale in attesa della costruzione del nuovo nosocomio.

