In fila dalle quattro del mattino per assicurarsi la scelta del nuovo medico di famiglia 

La paziente numero 1 arriva alle 4.30. Il numero 2, Luciano Cadoni (65 anni), alle 4.35. E alle 9 all’apertura degli uffici, appariva sfinito: «Cinque ore di attesa in piedi mi hanno provato – raccontava ieri – ma non potevo rischiare di aspettare ai prossimi giorni: in famiglia avevamo idea del medico da scegliere e non volevano rischiare». Il numero 6, Salvatore Obino, 80 anni, fa capolino alle 4.40: «Mi hanno assegnato quattro medici in tre anni perché puntualmente andavano in pensione: essere tra i primi secondo me significava avere più possibilità di scelta».

Mancavano due ore all’alba quando ieri, alle 4.30, i primi pazienti si sono recati al Poliambulatorio per essere fra i primi cento della giornata. E benché la Asl 7 ribadisca che non c’è fretta e che le operazioni proseguiranno sino a quando a ciascuno non verrà assegnato un medico, questa è la scena che si presentava ieri all’ex Inam di piazza San Ponziano. In seguito, infatti, all’accordo fra Regione e sindacati dei medici che ha concesso per altri sei mesi ai professionisti una deroga (ma su base volontaria) ai massimali, la Asl 7 ha permesso ai 4000 pazienti di Carbonia rimasti di nuovo senza medico di esercitare la scelta (anche tramite mail). Un’opportunità agognata dal primo aprile. Per tanti (anziani e disabili compresi) s’è trasformata in una giornata campale. Gli uffici aprivano alle 9, i numeretti elimina code erano in distribuzione dalle 7.30, solo i primi cento sarebbero stati serviti, e il timore di perdere ulteriore tempo ha convinto molti utenti della necessità di una levataccia. A quell’ora in giro giusto i primi netturbini.

Pur di avere la certezza di poter scegliere il medico di famiglia, c’è chi è uscito di casa a notte fonda, ben prima degli operatori ecologici e dei panificatori.

La scelta

Lunga coda

Passano i minuti, l’aurora e l’alba sono lontane, ma sotto il gazebo allestito al Poliambulatorio la fila è ormai delineata. E pur di essere in pole position, in famiglia ci si organizza: «Mia sorella – racconta Cristina Loi, 40 anni, numero 17 – è arrivata alle 5.15 e poi le abbiamo dato il cambio: lo sappiamo che saremmo potuti venire con calma nei prossimi giorni, ma l’idea di restare senza medico ci ha spaventato: in questi due mesi la Guardia medica ci ha rinnovato il piano terapeutico ma senza rilasciarci impegnativa, solo ricetta bianca, quindi abbiamo dovuto pagare di tasca nostra le medicine».

Sino alle 6 l’afflusso subisce un rallentamento. Poi torna ad incrementarsi, come testimonia il paziente col numeretto 23, Giampaolo Steri, 82 anni: «Sono arrivato alle 6,15 e quando ho visto 22 persone prima di me, alcune giunte due ore prima, mi è sembrato assurdo». La fatidica domanda “chi è l’ultimo?”, si ripete secondo una liturgia consolidata. Il tagliandino 42 lo ritira Paolo Balia, 73 anni, alle 6.40: «Spero solo che stavolta l’assegnazione del medico sia definitiva». Alle 6.45 tocca a Luigi Massa, 83 anni: ritirerà poi il numeretto 46: «Sono venuto per due familiari invalidi: la volta scorsa mi era stato assegnato un medico a Portoscuso, ma era così carico di pazienti che di fatto era difficile prendere appuntamento>. Alla fine della giornata, la Asl ha assegnato i medici di famiglia a 300 pazienti.

