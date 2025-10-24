In fila dall’alba per cambiare medico 

La comunicazione ufficiale del commissario straordinario dell’Asl è del 20 ottobre. I medici di famiglia che – in via straordinaria - stavano continuando a svolgere il loro servizio anche se in età di pensionamento, hanno avuto notizia della «revoca immediata dell’incarico» per via dell’arrivo dei colleghi che prenderanno il loro posto.Un preavviso di pochi giorni che ieri mattina ha creato il caos al poliambulatorio di via Turati. Ad andare in pensione sono stati cinque medici di base e due pediatri, ognuno con oltre mille pazienti.

I problemi

I pazienti sono stati avvisati nella tarda serata di giovedì che avrebbero dovuto cambiare medico di base e pediatra e così si sono riversati negli uffici appositi per sbrigare la pratica. Molti si sono ritrovati con la necessità di dover fare delle ricette urgenti ma i disagi maggiori sono stati soprattutto per i pazienti Adi che devono ripresentare tutta la documentazione. La processione davanti allo sportello dedicato è cominciata all’alba già prima che aprissero le porte del poliambulatorio.

«All’improvviso il mio medico di famiglia mi ha detto che dal giorno dopo non sarebbe più stato in servizio perché in pensione», dice una paziente, Lorella Desogus, «così sono dovuta correre subito qui per scegliere un altro medico, perché mi servono farmaci e ricette. Per fortuna avevo appena fatto le ultime prescrizioni. Avrebbero dovuto avvisare prima per dare il tempo di fare le cose con calma».

In fila c’è anche un’altra ragazza che preferisce restare anonima: «A me la comunicazione è arrivata stamattina (ieri), e ho dovuto cambiare non solo il medico di base ma anche il pediatra per mio figlio. Inoltre mia madre è invalida e ha bisogno di assistenza continua».

E un altro bagno di folla è previsto anche lunedì quando tanti altri pazienti dovranno cambiare il medico.

La spiegazione

Se dalla Asl non arrivano dichiarazioni, è Ares a precisare che, «per quanto di nostra competenza abbiamo regolarmente proceduto all’assegnazione delle sedi, garantendo ai nuovi medici la titolarità prevista. Tali assegnazioni sono state effettuate il 30 maggio 2025, assicurando pertanto tempi adeguati per consentire una corretta organizzazione del subentro e una tempestiva informazione sia ai professionisti coinvolti che ai cittadini assistiti». In merito ai disagi segnalati dai cittadini, «che lamentano scarso preavviso dell’avviso di cessazione dell’incarico dei propri medici di medicina generale, si precisa che gli uffici di Ares Sardegna non hanno in alcun modo prodotto o inviato comunicazioni riguardanti tali cessazioni, che competono alla Asl di riferimento». Detto questo, la comunicazione «è stata trasmessa il 20 ottobre dalla direzione dell’ Asl ai medici interessati dalla revoca, a seguito dell’assegnazione della sede a nuovi medici titolari». Secondo la normativa «la permanenza in servizio dei medici oltre il limite di età pensionabile, come era in tali casi, è consentita esclusivamente fino alla presa di servizio dei medici titolari (e comunque non oltre il settantaduesimo anno dietà)».

RIPRODUZIONE RISERVATA