In fila da Gigi: «Uno di famiglia» 

Bisogna andare in camposanto per capire, almeno in parte, la fede cagliaritana in Gigi Riva. Per cogliere, senza filtri, quella devozione terrena elevata dalla morte in idolatria, ammesso che sia possibile spiegare a parole cosa spinge decine di persone a fare la fila davanti alla tomba di Rombo di tuono. Senza che ci sia una commemorazione, un ritrovo definito, un appuntamento.

Oltre l’amore

Mezzogiorno, cimitero di Bonaria. La due giorni dei santi e dei morti è per tradizione dedicata alle visite ai defunti. Anche quelli più lontani. Ma davanti alla lapide di Riva non si capita di passaggio. Lì si sceglie di andare. E fermarsi. Con le mani giunte, in preghiera e lo sguardo fisso sulla foto del campione di Leggiuno: indosso la maglia rossoblù di allora, le braccia conserte e il Quattro Mori sul petto. «Non siamo fissate – dicono Francesca e Rita, 70 e 74 anni, sorelle –. Veniamo qui perché Gigi per noi è come uno di famiglia. Ci ha dato tanto, vogliamo continuare a essere riconoscenti. Io – dice la prima – allo stadio ci vado ancora». Sognando chissà il secondo scudetto. «E a ogni partita, all'undicesimo, tutti continuiamo ad applaudire per Gigi». Giacomo Frailis e Paola Manunta, 68 e 58 anni, appena prima erano fermi davanti alla tomba: «Grande Gigi, altro non si può dire». Davide e Maria Teresa, 64 e 62 anni, hanno portato a Bonaria la figlia Sara, di 26: «Volevamo che vedesse il cimitero monumentale di Cagliari, dove un saluto a Gigi Riva è d’obbligo». Annodate al cancello, che protegge la lapide, le sciarpe delle squadre. Cagliari, Busachese e Napoli, le più riconoscibili. «C’è però qualche fiore finto di troppo», osserva la signora. In tanti, una volta lì, hanno un aneddoto da raccontare. Un ricordo. Una stretta di mano di cui andare orgogliosi. «Mi viene voglia di piangere», dice Marisa, 88, insieme al figlio Antonio di 68 e a un gruppetto di amici. «Non potevamo mancare, Gigi ha dato tutto per Cagliari».

La giornata

C’è un momento in cui davanti alla tomba di Riva si contano una quindicina di persone. Rombo di tuono riposa alle spalle dell’ala nuova, dove «si può acquistare un loculo per i cremati, da quattro o da sei», spiega Antonio Bandino, 90 anni. «Mia moglie, nonostante fosse più giovane di me di cinque anni, se n’è andata prima». La figlia aggiunge: «Aveva scelto mia madre di essere seppellita qui, in un luogo storico e poi voleva stare vicino al mare». A poca distanza il Giardino dei ricordi, dove le ceneri vengono disperse sulla roccia grazie a un sistema ad acqua. Quel che resta è il nome del defunto, scritto su un’etichetta appesa all’Albero della vita. «Noi stiamo venendo a salutare mio marito», parla a voce bassa Ida, 72 anni, accompagnata dalla figlia Alessandra, di 45.

Nessuna bancarella

Chi ha in mano un mazzo di fiori, l’ha comprato altrove. Non a Bonaria. «Sappiamo – dice una signora – che l’unico ambulante autorizzato a vendere fuori dal cimitero, non si è presentato. Assurdo». All’ingresso una donna protesta con il custode perché una parte delle tombe, quelle più in alto, sono inaccessibili, se si entra da viale Cimitero. «È così adesso, ma era lo stesso l’anno scorso e l’altro ancora». Guadagnando l’uscita un muro liberato da vecchie bare è stato sistemato alla bell’e meglio: «Diciamo che di monumentale a Bonaria c’è sempre meno. Per sistemarlo servirebbero tanti soldi che, di sicuro, non ci sono. Ma non si neghi il diffuso stato di abbandono». ( al. car. )

