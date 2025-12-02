In fila alle poste, scoppia la protesta 

Tra una pensione da ritirare e un pacco da spedire, ecco che nasce una fila interminabile. A Sestu la sede di Poste Italiane è una sola, in via Costantino Imperatore. E secondo molti non sarebbe più sufficiente.

Rabbia

«Ogni primo del mese è la stessa storia, i soldi all’atm finiscono subito o comunque va fuori servizio, e gli operatori allo sportello fanno il possibile ma sono pochi», nota Aldo Mereu. Francesco Mereu aggiunge: «certamente un solo ufficio postale sembra poco, ormai Sestu non è più un paesino come una volta. Bisognerebbe aprirne un altro. La gente viene qua anche molto prima dell’apertura e deve comunque aspettare fuori per un’ora o più». Lia Secchi rincara la dose: «questa situazione dovrebbe essere nota anche alle Poste dato che ogni mese è la stessa storia, intanto noi stiamo qui ad aspettare». La fila parte da fuori dall’ufficio postale, molti sono in piedi, qualcuno sulle due panchine. Tante persone anziane che ritirano soldi dalla pensione, ma non solo: «io sono qui per una commissione ma per fortuna non vengo spesso, un altro ufficio o comunque più personale aiuterebbe a sfoltire la fila», commenta Francesca Fanni.

La replica

Poste Italiane, contattata, ha risposto con una nota: “l’operatività dell’ufficio postale a Sestu è regolare e il numero degli sportelli aperti al pubblico bilanciato al flusso di operazioni. La sede, infatti, è aperta con orario continuato fino alle 19.05 e l’analisi del numero dei clienti serviti in media giornalmente per singolo sportello rivela come l’offerta e la relativa gestione delle operazioni risulti in linea con gli standard di qualità aziendali».

Poste Italiane elenca anche una serie di strategie per evitare la fila, utili per pensionati e non solo: «ritirare la pensione o comunque andare nella sede in tarda mattinata o laddove possibile nelle ore pomeridiane», quando c’è molta meno gente. O ancora «prenotare il turno a sportello da remoto attraverso la app Poste Italiane e il sito poste.it, da smartphone o da pc».

E per i meno avvezzi alla tecnologia, «attraverso una telefonata al numero 06.4526.4526». Infine «il rateo mensile, che consente a tutti i pensionati che hanno l’accredito su Postepay Evolution, Libretto postale o conto Banco Posta di scegliere quando ritirare o farlo da qualsiasi Atm». Nella speranza che queste misure convincano i forzati della fila.

