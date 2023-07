In fiera luci e telefoni vietati 

L’area fieristica di Macomer, crocevia di importanti manifestazioni a livello regionale, come la mostra degli ovini e la fiera della caccia e pesca, necessita di interventi strutturali urgenti. Ancora non è attrezzata al meglio per ospitare grandi eventi. A denunciarne le gravi carenze, il presidente dell’associazione “Caccia pesca e tradizioni”, Marco Efisio Pisanu, alla guida dell’organizzazione della fiera della caccia. «Non cerco colpevoli - esordisce con amarezza Pisanu -, voglio condividere lo stato d’animo di chi aveva tutta la responsabilità del grande evento di Macomer sulle spalle, e elencare alcune criticità per chi volesse realizzare in futuro, la fiera poiché questa sarà la mia ultima esperienza». Condutture idriche e impianti elettrici obsoleti, diverse aree inagibili, mancanza di copertura telefonica sono tra i problemi più urgenti.

Servizi a singhiozzo

«A causa della scarsa ricezione dei telefoni - dice Pisanu - i Pos funzionavano a singhiozzo, causando la perdita di decine di migliaia di euro per le aziende presenti in fiera. L’impianto elettrico saltava in continuazione, creando disagi e perdita di lavoro, soprattutto ai chioschi bar. Mancavano sia il personale dedicato alla gestione del traffico in prossimità del complesso fieristico, sia gli operai comunali da impiegare nelle diverse situazioni di difficoltà. I parcheggi non sono bastati e numerose auto non sono riuscite ad arrivare in fiera. Queste criticità non sarebbero da attribuire a chi ha organizzato l’evento, ma le faccio mie - conclude Pisanu - e mi scuso con tutte le persone che hanno avuto disagi».

Il Comune

La nuova amministrazione comunale è al lavoro per “predisporre interventi efficaci”, compreso l’ampliamento dei parcheggi. «Agris e Forestas hanno già messo a disposizione i loro terreni - spiega il sindaco Riccardo Uda -. Occorre differenziare accesso e uscita, che essendo sulla stessa strada, creano ingorghi e mandano in tilt il traffico. Stiamo verificando le risorse, previste nel bilancio ereditato dalla precedente amministrazione, per procedere con una riqualificazione strutturale di tutta l’area».

L’assenza del segnale telefonico riguarda anche le aree limitrofe (alcuni distretti di Sindia e Borore) e il grande parco del monte Sant’Antonio che ogni anno a giugno ospita migliaia di pellegrini da tutta l’Isola. «Grazie a un accordo con i Comuni di Borore e Sindia, Forestas e l’Unione dei Comuni, provvederemo all’installazione di un ripetitore telefonico. Interverremo anche sul sistema idrico e su quello elettrico. Per la fiera della caccia - conclude Uda - nonostante fossimo in carica da poche settimane, abbiamo offerto un impegno straordinario, ma la macchina non era assolutamente pronta per partire».

