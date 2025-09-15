VaiOnline
Elmas.
16 settembre 2025 alle 01:24

In fiamme un’auto  e un furgone (rubato) Paura per una casa 

Momenti di paura ieri, poco dopo l’una del mattino, tra via Don Palmas e piazza Dei Gelsi a Elmas: due veicoli in sosta, un Fiat Ducato rubato nella zona industriale Cacip e un’utilitaria di proprietà di un residente del quartiere, sono stati dati alle fiamme.

A far scattare l’allarme è stato un uomo, che vive in un’abitazione nella piazza sulla quale si affacciano decine di villette a schiera e la strada che porta al Plesso dell’Istituto comprensivo di via Don Palmas: svegliato in piena notte dal forte odore di bruciato e dall’abbaiare insistente dei suoi cani, si è accortosi di ciò che stava accadendo e ha allertato immediatamente i vigili del fuoco. Le squadre di pronto intervento, due, e sette operatori, sono arrivate rapidamente in piazza dei Gelsi dal Comando di via Guglielmo Marconi a Cagliari ma i due veicoli erano già stati divorati dalle fiamme. Solo il furgoncino da lavoro, forzato sul retro presumibilmente da chi l’ha rubato, era intatto nella parte retrostante, conservando abbastanza integri portellone e targa.

L’intervento dei vigili ha evitato che le fiamme si propagassero nel muro laterale della villetta che chiude la schiera. Oltre la parete leggermente annerita e il telo frangivento del cancello carrabile completamente squagliato, i danni sono stati lievi e comunque non di tipo strutturale.

Sempre ieri, in tarda mattinata, il mezzo rubato è stato portato via da un carro attrezzi. L’area è stata messa in sicurezza e sono state avviate indagini e accertamenti per individuare i responsabili di furto e incendio del mezzo. (sa. sa.)

