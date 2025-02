In fiamme un deposito di bevande Notte di paura in via San Giacomo 

Danni ingenti, locale per ora fuori uso, molta paura e apprensione, ma per fortuna nessun ferito. Questo il bilancio dell’incendio avvenuto durante la notte tra mercoledì e ieri in via San Giacomo, a Villanova. Il rogo è scoppiato in un deposito di bibite, alimenti e altro materiale per la ristorazione utilizzato da alcuni bar e attività della zona. Sono stati gli abitanti a dare l’allarme, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Qualcuno ha provato anche a spegnere le fiamme, che uscivano dalla porta d’ingresso del locale, utilizzando strumenti di fortuna. Alla fine è stato il personale del distaccamento del porto a spegnere l’incendio e avviare le indagini su quanto accaduto.

Le ipotesi

Da una prima ricostruzione fatta dai vigili e dagli agenti della Squadra volante, anche loro presenti sul posto, si sarebbe trattato di un fatto accidentale. Non sarebbero emersi elementi che possano far pensare a un attentato o a un atto intimidatorio. I titolari dei locale che utilizzano il deposito hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, perché impegnati nei lavori per sistemare tutto e ridurre al minimo l’impatto negativo sulle loro attività. I danni sarebbero comunque ingenti.

L’apprensione

Le segnalazioni sono arrivate attorno alle quattro. E uno dei residenti ha rischiato di rimanere intossicato nel tentativo di spegnere da solo l’incendio. Precauzionalmente sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118. Alla fine i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il locale: non ci sarebbero danni strutturali. (m. v.)

