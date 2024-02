In fiamme nella notte una vecchia utilitaria 

Un’auto è andata distrutta la scorsa notte a Settimo. A fuoco è andata una vecchia Clio: le fiamme che hanno annerito anche il portone in legno di una abitazione vicina. I carabinieri di Sinnai e del Nucleo operativo radiomobile di Quartu stanno chiudendo gli accertamenti. I militari dell’Arma hanno anche acquisto immagini di una telecamera. Dopo lo spegnimento delle fiamme è scattato anche un accurato sopralluogo: non sarebbero state trovati contenitori di liquido infiammabile.

L’incendio si è sviluppato verso le due in via Roma, a dare l’allarme gli automobilisti di passaggio. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco. L’auto di proprietà di un pensionato di 77 anni è rimasta completamente distrutta. Intanto i carabinieri hanno ultimato le indagini su un altro incendio avvenuto la scorsa settimana in una strada del centro: le fiamme si sono sviluppate da un corto circuito della centralina elettrica di uno dei mezzi rimasti distrutti. (r. s.)

