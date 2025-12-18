VaiOnline
Tortolì.
19 dicembre 2025 alle 00:34

In fiamme l’auto di un caposquadra all’Intermare 

Sull’origine dolosa del rogo non sembrano esserci dubbi. Anche perché le fiamme sono divampate prima nel vano motore e poi su una ruota posteriore. Un doppio innesco che sarebbe la prova dell’attentato.

Della Mercedes Classe A 180 di Fabio Cera è rimasta soltanto la carcassa. Quarantatré anni, originario di Oristano, l’uomo è caposquadra della Secom service, impresa terzista all’Intermare. La dinamica dell’episodio, avvenuto intorno all’una della notte tra mercoledì e ieri, è stata ricostruita dai vigili del fuoco di Tortolì e dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Lanusei intervenuti in via Marsiglia, traversa che corre parallela alla chiesa di San Giorgio. Nel rogo è stata danneggiata anche una vecchia Volkswagen, di proprietà di un cittadino senegalese, su cui si sono propagate le fiamme.

La berlina era parcheggiata in uno spiazzo, all’altezza della palestra comunale. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco è stato tempestivo, sebbene quando sono arrivate a Porto Frailis il fuoco aveva già divorato l’auto e danneggiato la monovolume parcheggiata accanto. Il bagliore delle fiamme ha illuminato a giorno il quartiere, i cui residenti sono stati svegliati dall’esplosione degli pneumatici.

