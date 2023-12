In fiamme la vettura di un vigile 

Ancora un’auto in fiamme in città. È successo ieri sera in una traversa di via Fiume, all’interno di alcuni parcheggi condominiali pilotis dove ad andare distrutta è stata l’Alfa Romeo Giulietta di colore amaranto di un vigile urbano in servizio al comando di Nuoro, Davide Contini. Sull’origine del rogo sono stati avviati approfondimenti.

Si potrebbe trattare di un incendio generato da autocombustione, ma al momento non si esclude nessuna pista, nemmeno quella di un eventuale atto volontario. Secondo le prime informazioni l’allarme è scattato all’imbrunire, quando dal cortile del palazzo è iniziata ad alzarsi una colonna di fumo nero.

Le fiamme sarebbero partite dalla parte anteriore del mezzo e avrebbero subito avvolto tutto il vano motore, forse aiutate da un accelerante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno evitato danni agli appartamenti soprastanti ed estinto le fiamme. Sul posto anche un pattuglia dei carabinieri di Nuoro e un’altra della polizia municipale per gli accertamenti.

L’auto sarebbe stata parcheggiata da oltre un giorno. Per questo gli inquirenti non escludono l’eventualità di una pista dolosa, nonostante l’orario insolito: infatti, il luogo è particolarmente riservato e non visibile

