In fiamme il portone di un palazzo: notte di paura in pieno centro  

Un atto vandalico in pieno centro città. Qualcuno, nella notte tra martedì e ieri, non ha trovato niente di meglio da fare che dare alle fiamme i bidoni della spazzatura lasciati accanto all’ingresso del palazzo di via Carducci 22: il fuoco ha poi raggiunto il portone in legno, divorandolo. Non sono mancati i momenti di apprensione: il fumo ha invaso le scale interne dell’edificio e gli inquilini hanno subito dato l’allarme.

L’intervento

Sono stati i vigili del fuoco, arrivati dalla caserma di viale Marconi, a domare il rogo evitando che i danni fossero maggiori o che potesse raggiungere anche le auto parcheggiate in strada. Le operazioni sono state rapide. Inevitabili i danni al portone e alle pareti interne, completamente annerite, dell’ingresso del palazzo. Le fiamme hanno distrutto completamente anche il citofono. Escluso fin da subito l’atto intimidatorio: dalla prima ricostruzione degli agenti della Polizia intervenuti, si è trattato di un raid vandalico compiuto da qualche giovane, magari ubriaco.

Gli operai

Ieri mattina davanti al palazzo di via Carducci erano già al lavoro gli operai per sostituire il portone d’ingresso e per ripulire le pareti interne ma anche la facciata. «Purtroppo per colpa di qualche idiota abbiamo subito un danno e ci toccherà pagare», è il commento degli inquilini che vivono qui ma anche dei professionisti che hanno l’ufficio al numero 22. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, né soprattutto feriti, anche per il pronto intervento dei vigili del fuoco. (m. v.)