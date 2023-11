In fiamme il pick-up di un allevatore Ennesimo attentato? 

Incendio nella notte a Gavoi. Questa volta in fiamme è andato il pick-up di un allevatore, Giovanni “Nanni” Columbu, di Ollolai ma residente a Gavoi, dov’è sposato. L'auto era parcheggiata nella centralissima via Roma all'altezza del civico 141. Era circa l’una di notte quando una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuta nel centro abitato per l’incendio.

Nel, rogo fiamme il mezzo è andato completamente distrutto e le stesse hanno provocato lievi danni agli infissi di una casa adiacente. Sono in corso le indagini dei Vigili che insieme agli agenti del commissariato di Gavoi cercano di individuare le cause dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna pista compresa quella del dolo. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona.

Si tratta dell’ennesimo incendio che coinvolge un’auto nel paese sulle sponde del lago di Gusana. Gavoi attraversa un periodo di tensione. Nelle settimane scorse le fiamme erano stato appiccate anche all’auto di un falegname, di un operaio e a una terza vettura. Per gli inquirenti gesti che non sarebbero legati tra loro, ma che sono il sintomo di un malessere da non sottovalutare.

Nei giorni scorsi in paese sarebbero circolati alcuni volantini anonimi che avrebbero accusato due ragazzi di altri piccoli episodi che si sarebbero verificati a Gavoi, come furti o un giro di droga. Vicende che sono al vaglio delle forze dell’ordine, e che in alcune circostanze non sono ritenute fondate. Anche se nell'ultima settimana di ottobre non sono mancati controlli e perquisizioni.

