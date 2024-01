In fiamme il deposito di pellet: tanta paura ma danni limitati 

Un innesco improvviso all’interno della casupola che custodiva la scorta di pellet per l’inverno, e poi le fiamme che in pochi minuti hanno avvolto il cortile di un’abitazione di via Roma. Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incendio che ieri mattina ha costretto la polizia locale a chiudere la strada che mette in comunicazione la zona di piazza Sa Ruxi con quella della chiesa. Non è chiaro come il pellet abbia preso fuoco ma sono bastati pochi istanti al materiale infiammabile per trasformare la catasta dei sacchi in un rogo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della compagnia barracellare del paese, guidati dal comandante Alessio Girau, che hanno tentato di domare le fiamme: successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco di Cagliari che hanno lavorato a lungo per spegnere definitivamente l’incendio e mettere in sicurezza il cortile dell’abitazione. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, coadiuvati dal comandante Marcello Uccheddu, che hanno impedito il transito dei veicoli su tutta la via Roma. Il rogo ha distrutto la casupola che custodiva il pellet e annerito la facciata della casa confinante ma non ha provocato altri danni. (i. m.)

