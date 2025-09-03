VaiOnline
Selargius.
04 settembre 2025 alle 00:14

In fiamme cumuli di rifiuti vicino al campo rom sulla 387 

Ancora fuoco ieri pomeriggio nelle campagne di Selargius, ai margini della statale 387: il rogo questa volta ha aggredito un grosso cumulo di rifiuti in un’area confinante il campo rom riducendo in cenere anche materiale plastico.

Il fumo ha invaso l’area, ben visibile anche a chilometri di distanza. Per domare le fiamme c’è stato un massiccio intervento dei Vigili del fuoco arrivati dalla vicina sede di viale Marconi con tre automezzi, che hanno riversato sulle fiamme una grande quantità d’acqua. Dopo due ore i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e a domarlo, dopo un’ora però le fiamme sono ripartite e c’è stato bisogno di un secondo intervento. In serata il sopralluogo per stabilire l’origine dell’incendio. Il fuoco ha bruciato vecchi elettrodomestici, gomme, altri rifiuti accumulati nella zona.

L’incendio si è sviluppato attorno alle 17 con l’allarme lanciato da automobilisti in transito sulla statale 387. L’immediatezza dell’intervento dei Vigili del fuoco ha sicuramente limitato i danni. È l’ennesimo rogo scoppiato negli ultimi mesi nelle vicinanze della statale 387: il più grosso, quello in piena estate fra le campagne di Settimo e Selargius con decine di ettari di terreno attraversati dalle fiamme con danni pesanti anche per l’agricoltura. Diversi anche gli incendi sul lato opposto della statale in pieno territorio di Selargius, dove sono andate a fuoco varie discariche illegali di pneumatici usati.

