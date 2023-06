In fiamme chiosco nella passeggiata  

Abbandonati e mai entrati in azione, in attesa del bando per l’aggiudicazione, i punti ristoro della passeggiata nel lungomare di Sant’Elia continuano a essere presi di mira dai vandali e dai teppisti. Così all’alba di ieri sono andati in fiamme i servizi pubblici di uno dei chioschi. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Non sono state trovate tracce evidenti di un’azione volontaria ma l’ipotesi del raid doloso è quella più probabile.

Sono stati alcuni frequentatori della passeggiata a notare il fumo proveniente dal chioso. La struttura è stata divorata dalle fiamme e nonostante il pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento del porto i danni sono stati ingenti. La struttura è stata poi messa in sicurezza. Ora saranno necessari degli interventi per il ripristino nella speranza che i chioschi possano finalmente entrare in funzione. (m. v.)

