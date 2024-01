In festa per la Madonna di Lourdes 

La parrocchia di Sant’Antonio si prepara a festeggiare la Madonna di Lourdes. Le celebrazioni cominceranno venerdì e andranno avanti fino all’11 febbraio: tutti i giorni l’appuntamento è alle 17 con il rosario e le preghiere delle litanie. Poi alle 17,40 la preghiera dei vespri e alle 18 la messa.

Venerdì è la festa della Candelora e della presentazione al Tempio di Gesù e per l’occasione nella messa delle 18 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica della luce e l’offerta delle colombe e al termine la preghiera alla grotta di Lourdes che si trova in parrocchia.Il 4 febbraio è invece la festa dell’ammalato. Alle 8 e alle 9,30 la messa e poi alle 11 la messa con gli ammalati e l’Unitalsi. Al termine della celebrazione sarà impartita l’unzione degli infermi.

Io momento più sentito arriva l’ 11 febbraio giorno della festa della Beata Vergine di Lourdes e per tutta la giornata si distribuirà l’acqua benedetta nella sala interna della sacrestia. La prima messa sarà alle 8. Poi alle 9 un’altra messa con omaggio floreale dei bambini del catechismo e alle 11 per le socie defunte del comitato. Dopo la messa delle 18 spazio alla fiaccolata per le vie della parrocchia.

Nella chiesa di Sant’Antonio c’è una riproduzione della grotta di Lourdes con la statua della Madonna e quella di Bernardette e ogni giorno tantissimi fedeli si raccolgono in preghiera.

