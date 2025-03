In festa per il gemellaggio Sardegna-Bretagna 

Da un lato c’è la scuola secondaria di primo grado Manno, modello di integrazione scolastica, dall’altra il college Anne de Bretagne, di Rennes. I due istituti hanno deciso di gemellarsi e ieri in Consiglio regionale la celebrazione (di fronte al presidente dell’aula Piero Comandini, nella foto con la docente francese, a sinistra, il referente del progetto il professor Giorgio Zaccheddu e la dirigente della Manno Elisabeth Piras) è stata una festa.

Il progetto, che in questi giorni ha portato a Cagliari 33 studenti francesi, è inserito sulla piattaforma europea eTwinning (la più grande comunità delle scuole in Europa che offre agli operatori delle scuole la possibilità di comunicare, cooperare, sviluppare progetti, aggiornarsi sui più svariati e innovativi temi della didattica attraverso le tecnologie informatiche). L’obiettivo è quello di «creare una collaborazione attiva e prolungata tra gli alunni bretoni e sardi delle due scuole gemellate per una conoscenza reciproca della cultura, della storia, della geografia, delle tradizioni e delle lingue delle due regioni, mediante gli strumenti digitali e le forme di comunicazione preferite dai giovani»

In questi giorni in città sono ospitati gli studenti francesi, il 5 maggio voleranno in Francia quelli cagliaritani. ( ma. mad. )

