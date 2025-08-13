In ferie in 12 milioni, la spesa media è di 570 euro a testa  

Roma. Ferragosto in ferie per molti sì, ma non sarà per forza albergo, casa vacanze, b&b o agriturismo. Significherà anche relax in una seconda casa oppure ospitate a casa di parenti o amici. Continuano a fioccare le previsioni sulla settimana centrale di agosto, con numeri un po' diversi tra loro, ma la costante sembra sempre la stessa: al portafoglio sono costretti a guardare tutti.

Secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio, in collaborazione con Swg, sono 12 milioni gli italiani in vacanza, ma nonostante il periodo sia piuttosto ampio - in media 13 giorni - la spesa media è intorno a 570 euro pro capite per via del consistente utilizzo di seconde case di proprietà, ovvero dell'ospitalità di amici e parenti: ben 28 casi su 100. Un intervistato su quattro dichiara invece di trascorrere il periodo in albergo. B&b, affitti a breve termine e agriturismi rappresentano, rispettivamente, il 14%, 12% e 11% delle scelte.

Il mare è la meta del 45% degli intervistati, seguito dalla montagna al 19% e dalle località di campagna al 9%. Luoghi immersi nella natura, città d’arte, piccoli borghi, i laghi e le crociere completano, con percentuali di scelta decrescenti, il panorama delle destinazioni. Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige e Sicilia sono in testa alla classifica delle regioni più gettonate per le vacanze di Ferragosto. Spagna, Grecia e Francia, nell'ordine, per quel 18% che opta invece per le vacanze all'estero, prevalentemente in Europa.

Buone performance previste anche dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti: il ritorno del caldo e la settimana di Ferragosto danno una spinta al turismo, ma la domanda interna continua a muoversi con cautela, mentre crescono gli stranieri. Il ponte del 15-17 agosto vede oltre 12,4 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un tasso medio di occupazione dell'88% dell'offerta di sistemazioni ricettive disponibile online.

Anche in questo caso si nota che nelle zone marine vengono premiate le località un po' più interne e si assiste a un forte ritorno della vacanza nella seconda casa. Fipe Confcommercio fa il calcolo del pranzo di Ferragosto: sono oltre 5 milioni, tra residenti e turisti, i clienti che si siedono negli oltre 91mila ristoranti aperti, pari al 70% del totale. La maggior parte offre un menu all inclusive a un prezzo medio di 61 euro a persona per una spesa complessiva stimata di 314 milioni di euro. La spesa complessiva per tutte le consumazioni fuori casa a Ferragosto tocca 1 miliardo.

