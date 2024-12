In farmacia una raccolta di solidarietà 

Con l’avvicinarsi del Natale si moltiplicano le iniziative a favore dei più bisognosi. La farmacia di Federica De Villa insieme alla parrocchia di Sant’Elena, ha organizzato una raccolta solidale per regalare un po’ di luce e speranza a chi ne ha necessità.

Contribuire è semplice. Basta acquistare direttamente in farmacia i beni che si desiderano donare: giocattoli per i bambini, alimenti a lunga conservazione, articoli per bambini, per dare un aiuto concreto ai più piccoli. Sarà poi il personale della farmacia a occuparsi di tutto, di raccogliere i pacchi e di consegnarli al parroco della basilica don Alfredo Fadda. Sarà lui, pochi giorni prima di Natale, a distribuirli alle famiglie e alle persone più bisognose.

Di recente anche l’associazione culturale e ricreativa Sette note e più era intervenuta per aiutare la basilica devolvendo oltre 3000 euro di fondi raccolti durante uno spettacolo.

