In “Evoluzione” con Lei  Da Galimberti a H. Bauman sulle strade della filosofia 

Dieci candeline sulla torta del Festival letterario Lei che da venerdì a domenica animerà il Teatro Doglio a Cagliari mettendo al centro degli incontri il tema “Evoluzione”, inteso come cambiamento biologico o scientifico e come trasformazione culturale, sociale, psicologica e artistica.

Il via

Si parte venerdì 5 (alle 18) con “Evoluzioni. In volo sopra l’oceano” con Matteo Porru e Alessandra Piredda. Alle 19, Luigi Zoja terrà la conferenza “Paranoia, comunicazione di massa e individuale, geopolitica”. Alle 20, la scena è dedicata alla scrittura femminile con la premiazione del Concorso internazionale per microracconti Lina Patané. L’attrice Valentina Fadda legge i testi finalisti. Chiude la serata, alle 21, una voce ricorrente del festival: il filosofo Umberto Galimberti con la conferenza “Il feticismo del denaro”.

Secondo giorno

Sabato 6 il programma si apre alle 10 con il laboratorio filosofico “Evoluzione: il viaggio del Lei Festival”, condotto da Nora Racugno in collaborazione con il Laboratorio “Pensare in Presenza”. Alle 12, il laboratorio “Ritrovare le parole e i non detti”, che unisce lettura, scrittura e arteterapia con Matilde Marras ed Enrica Sirigu. Dalle 17 via gli appuntamenti con gli autori con l’incontro “Siamo luce oppure ombra, Mostro?” che vedrà sul palco del Doglio Roberta Guzzardi in dialogo con la psicologa e psicoterapeuta Gisella Congia. Alle 18, presentazione del libro e reading di Claudio Morici dal titolo “La malattia dell’Ostrica”. Alle 19 la psicologa e psicoanalista Anna Ferruta, in dialogo con la psicologa e psicoterapeuta Milena Martini al centro dell’incontro dal titolo “Vivere le contraddizioni della psiche. Una finestra sulla psicoanalisi” La serata continua con “Il coraggio di non scegliere: la libreria degli indecisi”, alle 20, protagonista il giornalista e scrittore Giorgio Zanchini che esplora il potere della lettura come strumento di comprensione, emancipazione e dialogo interiore. Con lui il giornalista Giuseppe Murru. Alle 21, Teresa Cinque, in dialogo con Maria Chiara Esposito, affronta tematiche di femminismo, sessualità e autodeterminazione in “Autobiografia clitoridea. Desiderio e libertà”, trasformando la propria esperienza personale in un atto culturale e politico di grande attualità.

Gran finale

Domenica 7 si inizia alle 10 con il laboratorio filosofico “L’evoluzione del femminismo: identità, linguaggio, libertà” insieme a Olivia Guaraldo, Nora Racugno e il Laboratorio di filosofia “Pensare in Presenza”. Alle 11, il percorso esperienziale “La VocAzione” guidato da Gisella Congia utilizza la FotonarrAzione per esplorare la propria vocazione personale e il filo sottile che collega immagine, emozione e destino. Alle 12 Daniela Zoccheddu conduce il laboratorio di lettura e filosofia “Evoluzione”. Alle 17, la conferenza di Igor Sibaldi “Evoluzione e stupidità, le trappole del conformismo”, in cui si analizzano i comportamenti che ci impediscono di realizzare il nostro pieno potenziale evolutivo. Alle 18, Hansel Bauman, per la prima volta in Italia, sarà al centro dell’incontro “DeafSpace: lezioni di cambiamento positivo”, mostrando come l’architettura possa diventare strumento di inclusione e trasformazione sociale. Con lui Marina Fanari. Alle 19, Olivia Guaraldo parlerà di evoluzione dell’identità femminile: tra linguaggio e politica in dialogo con la psicologa del lavoro Marta Onnis. Con “Parole per crescere”, un viaggio nel linguaggio come strumento di evoluzione personale e collettiva, la chiusura della decima edizione del festival è affidata, dalle 20.30, a Paolo Borzacchiello uno dei massimi esperti italiani di intelligenza linguistica. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA