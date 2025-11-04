In Europe Cup è un’altra Dinamo 

Dinamo SS 89

Sporting Lisbona 72

Banco di Sardegna Sassari : Marshall 17, Buie 4, Zanelli 7, Seck, Beliauskas 8, Johnson 17, Ceron 4, Casu ne, Vincini 3, Mezzanotte 3, Thomas 18, McGlynn 8. All. Oldoini.

Sporting Lisbona : Johns 24, Razaque ne, Bowman 2, Harden-Hayes 4, Correi ne, Costa 1, Amarante 5, Robinson 8, Ventura 7, Fernandes, Morgan 16, Swenson 5. All. Magalhaes.

Arbitri : Tzipanos, Varv e Zanev.

Parziali : 24-20, 55-41, 72-62.

Note : percentuali di tiro Sassari 30/55 (13/27 da tre); Lisbona 21/64 (10/29 da tre). Tiri liberi Sassari 16/25; Lisbona 20/30. Rimbalzi Sassari 5 off 31 dif (McGlynn 8); Lisbona 15 off 24 dif (Johns 9).

Sassari. Veljko deriva dallo slavo “velik” che significa grande o importante, un nome che esprime forza. E di forza ha bisogno la Dinamo per risollevarsi in campionato con Mrsic, il coach subentrato a Bulleri. La gara di ieri al PalaSerradimigni con lo Sporting Lisbona ha invece ribadito che almeno in Europe Cup Sassari è vincente. Finisce 89-72, terzo successo in quattro gare e ottavi di finale vicini.

Il vice Massimiliano Oldoini ha guidato la squadra perché non c’erano i tempi necessari per il tesseramento di Veljko Mrsic, che non andrà in panchina neppure contro Cantù sempre a Sassari. La partita con lo Sporting ha mostrato una squadra più energica e con migliore circolazione di palla: anche +20 verso la fine del secondo quarto. I biancoblù hanno poi incassato un break di 17-2 (57-52 al 24’) ma il rientro degli italiani ha ridato compattezza e Beliauskas ha segnato i canestri per riprendere il largo.

Se sono segnali di rinascita si capirà giovedì. A Sassari sono fiduciosi. «Mrsic è stato un grande giocatore a livello internazionale in club di alto livello», ha detto il general manager Mauro Sartori, «un bagaglio di esperienza che poi ha trasferito con successo nel ruolo di allenatore affermandosi in campionati difficili come quello spagnolo. È un tecnico esperto, conosce i giocatori e, grazie alla sua scuola cestistica, sa trovare il giusto equilibrio tra fermezza e dialogo per tirare fuori il meglio da ognuno. Stiamo attraversando un momento delicato e crediamo che coach Mrsic abbia le qualità giuste per prendere in mano la situazione».

