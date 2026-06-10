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Sant’Antioco.
11 giugno 2026 alle 00:30

In estate visite notturne nel parco archeologico 

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L’estate si accende sotto le stelle al parco storio archeologico di Sant’Antioco. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, infatti, sarà possibile vivere la storia in un’atmosfera suggestiva e fuori dall’ordinario. La struttura apre le porte anche nelle ore serali. Tutti i giovedì dalle 20,30 fino a mezzanotte sarà possibile passeggiare tra i percorsi illuminati del tofet, respirando la storia tra le sale del museo e lasciarsi sorprendere dalla magia della necropoli sotterranea. «L’apertura serale permette di vivere i nostri luoghi della cultura in una dimensione nuova, suggestiva e ricca di emozioni – ha detto l’assessore comunale alla Cultura, Luca Mereu - invitiamo tutti a lasciarsi coinvolgere dalla bellezza della nostra storia». (s. g.)

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