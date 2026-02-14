«In estate la Statale 195 rischia di bloccarsi» 

«Siamo preoccupati per quel che accadrà nei prossimi mesi: senza una programmazione degli interventi sulle strade tra Cagliari e il resto della costa rischiamo di rivivere quanto è accaduto con l’uragano Harry». I sindaci di Capoterra , Sarroch , Villa San Pietro e Pula chiedono al più presto un incontro con la Regione per conoscere il cronoprogramma degli interventi sulla viabilità. Beniamino Garau, primo cittadino di Capoterra, afferma la necessità che l’Anas si faccia carico della strada consortile di Macchiareddu, costellata di buche soprattutto dopo mesi di piogge: «A marzo riaprirà la strada Conti Vecchi e a maggio l’ultimo tratto della nuova Statale 195 che sbuca a Macchiareddu, ma se non si interviene sulla strada principale della zona industriale i problemi alla viabilità saranno enormi. Il Cacip, titolare della strada consortile, non ha i fondi per le manutenzioni: dovrebbe farsene carico l’Anas. Pasqua, Sant’Efisio e l’estate incombono e non sappiamo quando partiranno i lavori n tratto della Sulcitana devastato dalle mareggiate».

«Agire subito»

Per Angelo Dessì, sindaco di Sarroch, si deve intervenire nell’immediato, prima di trovarsi nuovamente in un’emergenza: «Ogni volta che si superano i momenti critici ci si dimentica dei disagi vissuti da migliaia di persone a causa di una rete viaria inadeguata. Ci avviciniamo al periodo dell’anno in cui il nostro territorio diventerà ancora più trafficato: intervenire sulla strada consortile che attraversa Macchiareddu e sulla Statale 195 bis che attraversa il territorio di Sarroch, è necessario soprattutto per garantire la sicurezza degli automobilisti». Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro, si concentra sul collegamento della nuova Statale 195 tra Macchiareddu e Cagliari, che al momento non esiste neppure sulla carta: «Attendiamo l’incontro con i sindaci dei territori interessati, gli enti competenti e tecnici che l’assessorato regionale ai Lavori pubblici ha promesso di convocare presto. Oltre che dei problemi delle strade odierne, si parlerà dell’ultimo tratto della nuova Sulcitana, per il quale non esiste ancora neppure un progetto. Tra progettazione ed esecuzione dei lavori, chissà quanti anni passeranno prima di vedere questa strada completata».

L’estate si avvicina

Walter Cabasino, sindaco di Pula, è preoccupato per la stagione estiva: «In piena estate si impiega meno tempo ad arrivare in aereo nell’Isola che a raggiungere in auto l’aeroporto da Pula. La continuità territoriale non è solo per i collegamenti aerei, ma anche quella che permette di raggiungere ogni zona in maniera agevole, che per noi non esiste a causa di questa strada. Giriamo l’Europa alle fiere turistiche per promuovere Pula, ma poi dobbiamo fare i conti con una viabilità da terzo mondo che vanifica ogni sforzo».

