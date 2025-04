In estate la galleria aprirà definitivamente 

La Sagra degli agrumi è salva, l’Anas lo ribadisce: nei giorni della kermesse più importante del territorio (dal 24 al 27 aprile), la galleria Arexini sarà riaperta e, dunque, il traffico tra il Cagliaritano e l’Ogliastra (e viceversa) non passerà per il centro abitato di Muravera. Una riapertura, puntualizza la società che gestisce le strade italiane, solo temporanea perché i lavori nel tunnel lungo 1921 metri non sono ancora completamente terminati: in particolare, devono essere conclusi gli interventi sull’impianto di ventilazione e su quello di illuminazione. «Interventi», precisa l’Anas, «necessari perché richiesti dalle normative».

Che cosa accadrà, dunque, dopo la conclusione della Sagra degli agrumi? I lavori in galleria, ovviamente, dovranno riprendere ed essere portati a conclusione. Cioè, ci saranno limitazioni al traffico all’interno del tunnel. Difficile, almeno al momento, ipotizzare come verrà gestito il traffico. In situazioni analoghe, l’Anas può decidere di ridurre i limiti di velocità o di istituire il senso unico alternato, giusto per citare alcune delle possibili soluzioni. Altrimenti - e questa sembra essere, al momento, la soluzioni preferita - può puntare sulla chiusura notturna della galleria: dunque potrebbe essere percorribile senza limitazioni per tutta la giornata sino a quando, al calar delle tenebre, verrebbe chiusa per consentire agli operai di muoversi in sicurezza. L’unica certezza è che i lavori saranno portati a termine perché questi vengono considerati mesi preziosi: con il tempo buono e con l’assenza di precipitazioni, gli operai possono intervenire senza dover fare i conti con particolari problemi meteorologici. E non devono neanche preoccuparsi del caldo estivo.

Resta da capire quando la galleria sarà definitivamente riaperta. Anche perché si parla pur sempre di una zona turistica: sarebbe un grosso problema costringere le auto che percorrono la 125 Var “Orientale sarda” ad attraversare il centro abitato di Muravera. L’Anas non si sbilancia, non fissa una data per la riapertura. Anche se dà un’indicazione, tutto sommato, rassicurante: «L’obiettivo», si dice, «è concludere i lavori entro la stagione estiva». Ma nessuno vada a prendere il calendario, la data fissata non è quella del 21 giugno. I concetti di stagione estiva ed estate meteorologica non coincidono: per la società che gestisce le strade italiane, la definizione indica il momento in cui inizia “l’esodo estivo”. Tenuto conto che, comunque, i lavori verrebbero, in ogni caso, interrotti con l’arrivo dell’afa, è lecito ipotizzare che la galleria Arexini sarà integralmente percorribile intorno a metà luglio, prima dell’arrivo del grosso dei turisti che trascorreranno le vacanze nelle spiagge del Sarrabus.

Una scadenza che, comunque, fa storcere la bocca al sindaco di Muravera Salvatore Piu. «Capisco», afferma, «che certi lavori devono essere fatti. Ma in quei giorni sarà già cominciato il grande esodo. Anche in caso di chiusura notturna, le auto passerebbero per il centro abitato. Le strade non sono più in grado di sopportare questa situazione. Avete visto quante buche si sono formate, in questo periodo, dove è aumentato il volume di traffico?».

La galleria era stata chiusa il 13 gennaio per consentire lavori di ammodernamento del valore complessivo di oltre tre milioni di euro: in particolare, si è intervenuti per realizzare il nuovo impianto di illuminazione a led e i dispositivi luminosi di sicurezza. La durata prevista degli interventi era di circa tre mesi. I tempi, nel frattempo, sono raddoppiati ma, se non altro, la Sagra degli agrumi è salva.

