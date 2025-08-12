«In estate abbiamo più bisogno di sangue» 

Con l’estate la carenza di sangue diventa ancora più critica. L’ospedale Brotzu e il Rotary club Cagliari nord combattono campagna di sensibilizzazione per la donazione.

In Sardegna la mancanza di sangue, plasma e piastrine è un problema non ancora risolto: i numeri raccontano quanto la Regione sia lontana dall’autosufficienza. «Questo nonostante il grande sostegno della popolazione dei donatori che ne conferma la generosità e l’affidabilità», commenta il commissario straordinario del Brotzu Maurizio Marcias.

Il centro trasfusionale del Brotzu, diretto da Giulia Fadda, in collaborazione col Rotary Club Cagliari rinnovano l'invito a tutti coloro che possono donare.

«Donare è un gesto di amore ed è un contributo prezioso perché - commenta la Presidente del Rotary Club Cagliari Nord Stefania Masala – il sangue è una risorsa limitata.

Durante l’estate, con l’aumento statistico delle emergenze a seguito di una maggiore affluenza turistica e una contrazione della raccolta proveniente dai donatori abituali, il contributo anche dei donatori non abituali fa la differenza», afferma la presidente del Rotary club Cagliari nord Stefania Masala.

Per prenotare la donazione si può chiamare allo 070539347 o mandare un messaggio via Whatsapp al 3880797812.

