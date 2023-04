In Emilia ancora si parla della salvezza del 2007 con Ranieri in panchina 

Certi amori possono essere anche brevi, ma intensissimi. Come quello tra il Parma e Claudio Ranieri. Pochi mesi, una salvezza leggendaria e che, dalle parti del Tardini, non hanno mai dimenticato. E, c'è da scommetterci, anche oggi, come tutte le altre volte in cui il tecnico, tornato a Cagliari, si è presentato da avversario, i suoi vecchi tifosi gli riserveranno l'accoglienza che si dedica a chi, nonostante la vita, è rimasto nel cuore.

San Valentino

Una storia che nasce con un colpo di fulmine, quasi da romanzo. E la scintilla non poteva che scoccare nel giorno di San Valentino di 16 anni fa, stagione 2006-2007. Il Parma che aveva sognato in grande, deve ripartire dopo il crac Parmalat. Alla guida del club arriva Tommaso Ghirardi che, dopo poche settimane, deve subito prendere una decisione drastica, perché i gialloblù sono penultimi con appena 15 punti dopo 22 giornate. In panchina c'è un tecnico di 41 anni, parmense doc, al suo esordio in Serie A, Stefano Pioli. Pioli, dopo un ko all'Olimpico con la Roma, viene esonerato e Ghirardi decide di richiamare in Italia dopo dieci stagioni proprio Claudio Ranieri, fermo da un anno e mezzo, dopo le esperienze tra Liga e Premier League. Ranieri ha 55 anni, ma molti già lo considerano finito. Anzi, bollito. La risposta del tecnico, nella conferenza stampa di presentazione, è una scossa per tutto l'ambiente: «Qui si va alla guerra, chi mi vuol seguire, metta l'elmetto. Perché con me non si fanno feriti, solo morti. O con noi o contro di noi».

La scossa

Ranieri si mette alla guida di una squadra disunita e che sembra rassegnata alla retrocessione. L'unico rinforzo vero, nel mercato invernale, è un ragazzino di 20 anni, “Pepito” Rossi, nato negli Stati Uniti, cresciuto nelle giovanili del Parma e poi trasferitosi al Manchester United. A gennaio, Rossi torna in prestito in gialloblù e, dopo poche settimane, incrocia Ranieri. Pronti, via e nulla cambia. Subito l'eliminazione in Europa, poi la sconfitta in casa con la Samp e una sfilza di pareggi. Dopo un mese arriva la prima vittoria, col Siena, ma la svolta ha una data, il 18 aprile, quando il Parma recupera la gara con la Fiorentina rinviata per neve. Finisce 2-0 con la doppietta del ragazzino yankee, che alla fine ne segnerà 9 in 19 presenze. È la scintilla giusta, perché i gialloblù ne vincono altre quattro nelle ultime sei, conquistando la salvezza all'ultima giornata, ma con la quasi certezza già alla penultima, dopo lo 0-0 di Roma con la Lazio. All'ultimo turno, il 3-1 con l'Empoli è l'apoteosi e Ranieri rischia di passare alla storia come l'allenatore che poteva far esordire in Serie A... il comico Gene Gnocchi. Che viene tesserato e portato in panchina contro i toscani, con la maglia numero 52.