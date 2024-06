In edicola le bontà e i segreti delle eccellenze dell’enogastronomia sarda. Dolci, pane, vino, formaggio e olio. Si parte subito con i dolci: domani, con L’Unione Sarda, al prezzo popolare di 12,90 euro (più il costo del giornale), il primo di cinque volumi della collana curata da Ilisso. Testi, schede, ricette e approfondimenti a firma di esperti e studiosi. Gusto e cultura si fondono in un suggestivo viaggio in Sardegna, con le “sfumature” nei territori.

