«In edicola giornali, ma non solo»  

La storia di Antonio Durzu è esemplare: la sua edicola, in via Roma, è stata travolta e distrutta lo scorso 15 maggio da un ramo di un ficus secolare. Ma non ha mai smesso di lavorare. Da allora la sua auto è il cuore dell’attività. Ieri, in occasione della “Notte delle edicole”, iniziativa organizzata dal sindacato italiano giornalai, le luci dei chioschi sono rimaste accese anche dopo il tramonto, oltre il consueto orario di chiusura.

L’intento era quello di fare luce nel buio che anche nell’Isola rende molto difficile la gestione. Tra le istanze, un maggiore margine di guadagno sulle vendite, più risorse con il fondo dell'editoria e agevolazioni per il rinnovamento tecnologico. Al Governo e al Parlamento viene chiesto, inoltre, di favorire, con norme ad hoc, il cambio della destinazione d’uso dei chioschi per poter vendere altri prodotti, oltre a quelli tradizionali, «affinché le attuali edicole possano lavorare con basi più solide».

In via Roma

Per Durzu i ritmi sono gli stessi di prima. Alle 6.30 l’arrivo in via Roma. I giornali vengono esposti nel portabagagli della sua auto. Si presentano i clienti più fedeli che non l’hanno mai abbandonato. Giovani e anziani affezionati all’edicola e al suo gestore. Ma è soprattutto un segno di affetto e solidarietà a «una persona che ama profondamente il suo lavoro e che, tra tante difficoltà, sta combattendo per ripartire». Ora Durzu spera di avere, in piazza Ingrao, nell’arco di poche settimane, un nuovo spazio per la vendita di giornali e riviste, a pochi metri dalla struttura che il ramo del ficus ha danneggiato in modo irreparabile. Il gestore mostra all’assessore delle Attività produttive e alla consigliera comunale Stefania Loi, che gli hanno manifestato solidarietà in occasione della “Notte delle edicole”, il rendering della nuova edicola che dovrebbe essere sistemata in piazza Ingrao, tra via Roma e viale Regina Margherita. Tutto dipende dalle autorizzazioni degli uffici comunali in cui viaggia una pratica che sinora non ha avuto un percorso regolare.

Il nuovo chiosco

«La struttura è pronta. Spero di ricevere presto una chiamata dal Comune. Sogno il momento in cui un funzionario mi dice: signor Durzu è tutto a posto, ora può aprire la sua nuova edicola. Dopo aver avuto il via libera, prenoto un camion e una gru e faccio sistemare il chiosco». Intanto si avvicina un gruppo di turisti francesi che vorrebbe andare al mare. “Dov’è il Poetto?”, chiedono all’edicolante. E lui senza esitazioni, con modi gentili, indica la fermata dell’autobus più vicina. «Sono abituato a dare indicazioni ai turisti. I gestori delle edicole sono utili anche per questo». L’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia assicura che «l’amministrazione farà il possibile per non allungare troppo i passaggi burocratici».

Si avvicina un cliente. Chiede L’Unione. Dalla sua auto Durzu preleva una copia del giornale. Un gesto consueto che spera di ripetere presto nella nuova edicola.

