«In edicola giornali, informazioni e servizi» 

Non solo giornali, ma anche informazioni, servizi e generi alimentari. Le edicole vogliono cambiare pelle per adattarsi alle mutate esigenze: da un lato fornire assistenza tecnologica ai cittadini, soprattutto gli anziani, dall’altro supportare i turisti che sempre più numerosi visitano la città. Non solo: potrebbero sfruttare la loro posizione e i loro rapporti con i cittadini per vendere alimenti.

Ma per fare questo occorre modificare regolamenti comunali e, soprattutto, la legge regionale n°12 del 30 giugno 2011, che disciplina i punti vendita esclusivi.

La commissione Attività produttive del Consiglio comunale presieduta da Pierluigi Mannino (FdI) ci sta lavorando e alcuni consiglieri (Marcello Polastri e Loredana Lai del Psd’Az e Aurelio La, Solinas presidente) stanno producendo atti consiliari nella stessa direzione.

Le proposte

La Fenagi, la neonata federazione aderente a Confesercenti, supporta in toto le iniziative ma chiarisce alcuni punti fermi. «Finalmente si parla delle edicole dentro il consiglio comunale di Cagliari», dice il presidente Francesco Spanu. «È importante sottolineare che, sebbene le proposte di istituire un servizio di info point siano apprezzate, esse non avranno un impatto significativo sul conto economico delle nostre edicole. È fondamentale comprendere che la semplice fornitura di informazioni non può essere monetizzata, a meno che non si preveda, per esempio, l'introduzione della vendita di biglietti per i musei cittadini, cosa che sarebbe molto apprezzata dai turisti. Inoltre» prosegue Spanu, «sarebbe un'opportunità concreta aiutare i nostri concittadini con un prezioso supporto per alcune pratiche che riguardano gli aspetti squisitamente anagrafici, come, per esempio, la possibilità di utilizzare le strumentazioni informatiche degli edicolanti per prenotare l'appuntamento per rinnovare la carta di identità e i cambi di residenza, applicando una tariffa estremamente popolare per il servizio reso».

Servizi ai cittadini

Polastri e Lai propongono che le edicole possano vendere anche cibo «per fare la spesa dell’ultimo minuto» e consentire di «pagare una multa» o supportare i cittadini «in alcune procedure burocratiche» e chiedono al sindaco e alla Giunta di impegnarsi in questa direzione.

Evidenzia ancora Spanu: «Sappiamo quanto sia complesso per un anziano effettuare anche le più semplici operazioni relative ai rapporti con le pubbliche amministrazioni: le edicole possono essere un prezioso supporto, come già realizzato, tra l’altro, in altre città d’Italia. Siamo d’accordo con la possibilità di inserire nel nostro chiosco prodotti alimentari confezionati che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie relative al locali e attrezzature utilizzate», aggiunge, «ma per fare questo è fondamentale modificare la legge regionale nell’articolo 9 che disciplina i punti vendita esclusivi».

«La nostra associazione ha già sviluppato altre richieste relative alla possibilità di far si che le edicole possano divenire dei punti di informazione e di riferimento per popolazione e turisti», puntualizza Marco Medda, presidente della Confesercenti provinciale, «e per dotare le edicole delle necessarie attrezzature pensiamo che debbano essere messe a disposizione parte delle entrate derivanti dalla Tassa di Soggiorno, considerando l’importante servizio di presidio territoriale che le edicole svolgono sollevando la loro serranda», conclude.

