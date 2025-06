In edicola giornali e servizi per i turisti 

Il piano del Comune per valorizzare le edicole cittadine entra nel vivo. Nei prossimi giorni, nei punti vendita verranno attivati nuovi servizi, in particolare gli uffici informazioni rivolta i ai turisti e ai cittadini. «Con l'approvazione da parte del consiglio comunale delle linee guida per la valorizzazione delle edicole – spiega la consigliera Valentina Pistis, promotrice dell’iniziativa e presidente della commissione competente –, anche Iglesias si prepara a fare la sua parte. Le edicole, infatti, da sempre integrate nel tessuto urbano, svolgeranno un ruolo ancora più attivo, soprattutto in chiave turistica».

Servizi turistici

Le edicole oltre potranno offrire diversi servizi: la vendita dei giornali ovviamente, ma anche la distribuzione di materiale promozionale e turistico e la timbratura delle credenziali del Cammino Minerario di Santa Barbara. Gli operatori fungeranno anche da punto di orientamento per i visitatori, indirizzandoli all’ufficio centrale di piazza Municipio per prenotazioni e informazioni dettagliate.Il 2025 sarà un anno di sperimentazione, ma l’iniziativa sarà rafforzata da una campagna di promozione integrata rivolta alle attività commerciali. «Le edicole – dice Pistis – diventeranno punti di informazione e supporto per turisti e residenti. Questa decisione permetterà di trasformarle in moderni punti di incontro al servizio della comunità, nell’ottica di rendere Iglesias una città ancora più vivibile e accessibile a tutti».

Gli edicolanti

Piena soddisfazione anche da parte degli edicolanti, che accolgono con entusiasmo la novità.«Ho accolto l’iniziativa con curiosità, ma anche con stupore e positività – ha dichiarato Emanuela Secci, titolare dell’edicola di via Sant’Antonio –. Sono contenta che l’amministrazione si sia ricordata del ruolo fondamentale delle edicole nella vita attiva dei cittadini».

«Ho aderito all’iniziativa con entusiasmo – dichiara invece Fabrizio Medda, nuovo titolare dell’edicola dei Giardini pubblici –. Ad Iglesias è importante fornire mappe in varie lingue, soprattutto con l’indicazione delle fermate dei bus, vista la vicinanza con i capolinea. Il vantaggio di questa iniziativa è che potrò restare aperto anche la sera, cosa che attualmente non faccio». Anche Raffaele Defraia, storico edicolante di via Gramsci, ha commentato con favore: «Come categoria abbiamo accolto positivamente la notizia: finalmente si potrà istituzionalizzare un’attività che già svolgiamo, quella di fornire informazioni»

RIPRODUZIONE RISERVATA