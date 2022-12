«In edicola anche piadine e gelati» 

Per Polastri e Lai i chioschi potrebbero offrire la possibilità di fare la spesa all’ultimo minuto, «di mettere su un pasto, un pranzo o una cena acquistabili sotto casa, a chilometro zero». Se poi la superficie esterna dovesse consentirlo «si potrebbe pensare alla predisposizione di sedie e tavolini affinché anche il consumo sul posto diverrebbe una nuova attrattiva per l’edicola-bottega-infopoint». Non è tutto, le edicole potrebbero offrire la possibilità di pagare una multa, di richiedere e ottenere aiuto durante l’iter burocratico per una certificazione. «Prestazioni che, oltremodo, non comporterebbero costi per il Comune, semmai vantaggi in termini di tributi, e di guadagno per gli edicolanti».

Non c’è dubbio, il web ha cambiato il modo di “approvvigionamento” delle notizie: dalla carta stampata al digitale. Tanti i pro ma anche i contro. I primi a risentire del calo delle copie cartacee sono stati gli edicolanti e le loro edicole. Luoghi che erano e devono continuare a restare centri di cultura. Su questo concetto si basa la mozione di Polastri e Lai che vorrebbero riconvertirle in punti vendita di prodotti da “non food” a “food”. Non solo sarebbe fondamentale anche ampliare l’attività con la vendita di alcune tipologie merceologiche: cibo, prodotti tipici della Sardegna e svolgere il servizio di infopoint attraverso monitor interni ed esterni.

Panini, prodotti sardi, gelati e piadine. Non solo giornali, le edicole devono diventare, una volta riqualificate, «botteghe decentrate nei quartieri di Cagliari, al servizio del turismo e dell’informazione, fulcro del villaggio globale». È questo il futuro delle rivendite di quotidiani, fumetti e riviste che immaginano Marcello Polastri e Loredana Lai. I due consiglieri comunali di maggioranza hanno presentato una mozione al sindaco e alla sua Giunta per promuovere un progetto-capofila che consenta agli edicolanti «una riconversione vantaggiosa dei chioschi, al servizio della città e dei suoi quartieri, con ricadute positive per le attività produttive, socio-occupazionali e turistico identitarie, al servizio dei cittadini e dei turisti».

Panini, prodotti sardi, gelati e piadine. Non solo giornali, le edicole devono diventare, una volta riqualificate, «botteghe decentrate nei quartieri di Cagliari, al servizio del turismo e dell’informazione, fulcro del villaggio globale». È questo il futuro delle rivendite di quotidiani, fumetti e riviste che immaginano Marcello Polastri e Loredana Lai. I due consiglieri comunali di maggioranza hanno presentato una mozione al sindaco e alla sua Giunta per promuovere un progetto-capofila che consenta agli edicolanti «una riconversione vantaggiosa dei chioschi, al servizio della città e dei suoi quartieri, con ricadute positive per le attività produttive, socio-occupazionali e turistico identitarie, al servizio dei cittadini e dei turisti».

La seconda vita

Non c’è dubbio, il web ha cambiato il modo di “approvvigionamento” delle notizie: dalla carta stampata al digitale. Tanti i pro ma anche i contro. I primi a risentire del calo delle copie cartacee sono stati gli edicolanti e le loro edicole. Luoghi che erano e devono continuare a restare centri di cultura. Su questo concetto si basa la mozione di Polastri e Lai che vorrebbero riconvertirle in punti vendita di prodotti da “non food” a “food”. Non solo sarebbe fondamentale anche ampliare l’attività con la vendita di alcune tipologie merceologiche: cibo, prodotti tipici della Sardegna e svolgere il servizio di infopoint attraverso monitor interni ed esterni.

Per Polastri e Lai i chioschi potrebbero offrire la possibilità di fare la spesa all’ultimo minuto, «di mettere su un pasto, un pranzo o una cena acquistabili sotto casa, a chilometro zero». Se poi la superficie esterna dovesse consentirlo «si potrebbe pensare alla predisposizione di sedie e tavolini affinché anche il consumo sul posto diverrebbe una nuova attrattiva per l’edicola-bottega-infopoint». Non è tutto, le edicole potrebbero offrire la possibilità di pagare una multa, di richiedere e ottenere aiuto durante l’iter burocratico per una certificazione. «Prestazioni che, oltremodo, non comporterebbero costi per il Comune, semmai vantaggi in termini di tributi, e di guadagno per gli edicolanti».

Gli edicolanti

I rappresentanti dei giornalai non chiudono le porte alla mozione dei due consiglieri comunali. «Sono d’accordo con l’iniziativa, anche se non tutti gli edicolanti aderiranno all’iniziativa», spiega Giorgio Durzu presidente provinciale del Sinagi (Sindacato nazionale giornalai d’Italia). «La riqualificazione potrebbe essere un valore aggiunto soprattutto vicino alle scuole e nei punti di grande affluenza. Inoltre – aggiunge – la novità sarebbe un richiamo per i giovani, che ultimamente ci hanno abbandonato».

Più cauta Rosella Monni del Sindacato nazionale giornalai. «Siamo favorevoli ma a una condizione: che non si snaturalizzi l’edicola. Il Comune dovrebbe aiutarci abbattendo la tassa sul suolo pubblico e sull’ombra delle tende».

© Riproduzione riservata