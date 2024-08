In eccellenza un Iglesias sudamericano Ciccu: «Vogliamo fare un torneo di vertice» 

Alla faccia del mercato chiuso già a metà giugno: in due mesi il patron Giorgio Ciccu ha nuovamente rivoluzionato l’Iglesias, confermando solo Illario, Bringas, Capellino, Pitzalis, Piras, Cancilieri e Doneddu. La squadra rischia ora di essere scambiata per una compagine sudamericana: agli ordini di mister Giampaolo Murru ci saranno 11 argentini, un brasiliano e un uruguaiano. Sono arrivati infatti Alvarenga, i portieri Riccio e Idrissi, Grasso, Brailly, Celli, Lamacchia, D’Angelo, Carta e gli attaccanti Di Santoro, Rizzi e Chacon.

Sogghigna al telefono Giorgio Ciccu: «Siamo in continua evoluzione e sfrutteremo anche tutto il mercato di settembre. Volevamo colmare le lacune della scorsa stagione ma ci siamo mossi anche guardando al mercato di Monastir, Budoni e Ossese, sulla carta le squadre da battere. Noi intendiamo disputare un campionato di vertice e siamo certi di riuscirci». Il faro sarà ancora capitan Gianluigi Illario, nelle ultime due stagioni migliore dell’Eccellenza secondo gli allenatori del campionato. Sarà difficile capirsi in campo? «No - ride - si parlerà anche tanto sardo. Scherzi a parte, i nuovi si stanno ambientando e abbiamo ottime aspettative per la stagione. Crediamo di potercela giocare con Monastir, Ossese, Budoni ma guardo anche al Tempio di mister Giorico». Il fantasista ha detto no a una decina di offerte dal mercato: «Ho avuto richieste anche dalla Serie D e da fuori Sardegna, ma ho fatto una scelta legata all’università e alla famiglia».

Agli ordini dell’allenatore Alessandro Perra intanto è cominciata la stagione del Villamassargia (che giocherà le gare in casa a Siliqua), in Promozione. Ai confermati Bratzu, Marongiu (migliore dell’ultimo torneo), Ariu, Orgiana, Melis, Ciccu, Angioni, Pittau, Loi, Sirigu, Marteddu, Chessa, Asaro e Zucca si sono aggiunti tanti giovani. Tra i nuovi arrivi figurano anche Daniele Contu (rientro), Fabio Cuccu e il bomber Michele Suella (ex Villacidrese). A detta di Perra il Villamassargia «costruirà i propri obiettivi pian piano, presidiando la metà campo avversaria e giocando a quattro dietro con l’opzione di difendere anche a tre per essere maggiormente offensivi».