In Eccellenza tornano i fuori quota 

Nella prossima Eccellenza è stata reintrodotta «convintamente» la regola sui fuori quota, necessaria per spingere le squadre a investire sui giovani. «Solo qualche società li ha impiegati quest’anno», ha detto ieri Gianni Cadoni, presidente del Comitato sardo della Figc e vice presidente della Lega nazionale dilettanti, durante la trasmissione L’Informatore sportivo su Radiolina, «e i ragazzi se non giocano non fanno esperienza».

A settembre si ricomincia con un campionato «importante, costituito da formazioni collaudate, con dirigenti capaci». Si resterà a 16 squadre, a meno che la Cos, retrocessa dalla Serie D, sia ripescata (deve presentare la richiesta tra il 4 e il 7 luglio): in quel caso il buco sarebbe coperto con «una formazione di Promozione», da dove sono già salite Lanusei e Buddusò, vincitrici dei gironi A e B. «Il Buddusò ha cominciato dal grandissimo entusiasmo derivato dalla vittoria in Prima categoria dell’anno precedente», ha sottolineato Cadoni, «è una squadra collaudata che si farà rispettare. Il Lanusei fa parte dell’élite del calcio sardo, torna nella categoria che le appartiene».

In Serie D «sono rimaste quattro squadre sarde, assolutamente attrezzate». I club isolani chiedono di essere inseriti in un girone che non li costringa a giocare in Campania, logisticamente difficile da raggiungere. Ma non sarà semplice. «Ci lavoreremo, ascolteremo le loro richieste e cercheremo di soddisfarle. Speriamo di riuscirvi». (an. m.)

