In Eccellenza oggi la sfida tra Bosa e Tharros 

Nel campionato di Eccellenza, si gioca oggi, con fischio d’inizio alle 15, Bosa-Tharros (campo Cuguruttu di Silanus), anticipo della quarta giornata di ritorno. Una partita delicatissima in chiave salvezza. Domani tutte le altre gare (ore 15): Carbonia-Li Punti, Ferrini Cagliari-Villacidrese, Ghilarza-Barisardo, San Teodoro-Ossese, Taloro-Iglesias, Tempio-Sant’Elena e Villasimius-Calangianus. Riposa la capolista Ilvamaddalena.

Dilettanti

In Serie D le sarde giocano tutte di domani. Cos e Budoni in casa, Latte Dolce e Atletico Uri in trasferta. La Cos Sarrabus Ogliastra torna a Tertenia per ospitare la Gladiator, ultima in classifica. Per la squadra di Francesco Loi, l’obbligo di tornare al successo dopo il passo falso di Ischia con la squadra scivolata al terzo posto dietro la Romana e con gli stessi punti del Cassino. Come a dire che sfumato il primo posto ormai lontanissimo ed in mano alla Cavese, anche la lotta per i posti nei playoff si fa più incerta e difficile.

Il Budoni – che attende la visita del Trastevere – ha ugualmente l'obbligo di conquistare i tre punti per dare continuità al successo esterno di domenica scorsa a Uri e per sperare di agganciare la salvezza senza essere costretto alla roulette dei playout a fine stagione. Da diverse domeniche il Budoni di Mario Petrone sta dando segno di ripresa: ora bisogna dare continuità alle vittorie.

Difficile l'impegno del Latte Dolce sul campo del San Marzano. La squadra di Mauro Giorico deve far punti per tenersi in zona sicurezza. Indisponibile nella formazione sassarese, il centrocampista Lorenzo Orlando che come comunica la società, è stato operato per la frattura scomposta del primo metacarpo della mano sinistra rimediata domenica nel match contro la Cavese. Una grossa perdita per la formazione sarda che col San Marzano deve muovere la classifica per non essere risucchiata nella zona playout.

L'Atetico Uri deve cercare la vittoria sul terreno di una Boreale, in grossa difficoltà e penultimo in classifica: la sconfitta di domenica scorsa nel derby contro il Budoni va subito riscattata. I ragazzi di Massimiliano Paba viaggiano al quartultimo posto con 22 punti. Si giocherà su tutti i campi alle 14.30, ad eccezione di San Marzano dove il Latte Dolce scenderà in campo alle 14.

RIPRODUZIONE RISERVATA