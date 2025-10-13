«In Eccellenza l’Ilva è davanti a tutti» 

Da una parte la Ferrini, protagonista in Eccellenza di risultati non in linea con le aspettative; dall’altra, in Promozione, un Castiadas che frequenta i piani alti della classifica. Domenica scorsa i cagliaritani hanno perso di misura in casa Ilvamaddalena «e la sconfitta ci ha fatto male», ha ammesso il centrocampista Andrea Corda. Lo stesso giorno la squadra del Sarrabus ha rifilato un poker alla Baunese e ora è seconda a -4 dalla capolista Guspini: «Fortissima, come Terralba e Villacidrese», ha sottolineato l’attaccante Daniele Pilosu.

Entrambi i giocatori ieri hanno partecipato negli studi di Radiolina alla trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu parlando di aspettative stagionali e problemi passati. Con la gioia, per Pilosu, del ritorno in campo dopo un’assenza di 503 giorni. «Quando l’allenatore Bebo Antinori mi ha detto di riscaldarmi sono partito come un bimbo di 5 anni», ha detto, «ero felice ma avevo anche un po’ di paura. Poi mi sono divertito». Fuori causa per un grave infortunio al ginocchio destro, identico a quello subito anni prima al ginocchio sinistro. «Ho aspettato tanto per fare quel che più mi piace, gioco da quando avevo 3 anni. È stato un periodo tosto, mi era anche passata la voglia di mangiare. Ho pensato di smettere e invece ora sono qui».

Rientrare non è stato semplice e gran merito va «ad Antinori. Non volevo farlo, poi è arrivata la sua chiamata. Sono stato con lui al La Palma: persona d’oro, leale e sincera, oltre che grande tecnico. Mi sono allenato come un pazzo ed eccomi». Ora attende il gol. «L’ultimo credo di averlo segnato col Guspini all’Arbus, di testa. Anche solo riuscirci in allenamento mi rende felice. Spero di farlo il prima possibile in partite ufficiali, domenica ci sono andato vicino ma il portiere me l’ha impedito. Non ci ho dormito». Ora c’è la Villacidrese: «Una delle squadre più forti con Guspini e Terralba. Noi siamo un gradino sotto, proveremo a disturbare».

In Eccellenza invece secondo Corda «davanti a tutti c’è l’Ilva, poi l’Ossese e quindi Uri, Villasimius e Nuorese». La Ferrini è indietro (4 punti, quasi playout) ma gli obiettivi iniziali erano diversi. «Infatti non guardiamo verso il basso, la classifica non mi preoccupa. Dobbiamo solo ritrovare la vittoria ora che arrivano sfide un po’ più al nostro livello dopo quelle con Uri, Iglesias e Ilva. Abbiamo valori importanti che alla lunga usciranno». Il ko coi maddalenini di domenica «è difficile da commentare, loro hanno segnato su una nostra disattenzione nel primo tempo e noi nella ripresa non abbiamo trovato il gol. Ci lecchiamo le ferite e ripartiamo». In un campionato che, rispetto all’anno scorso, «con gli under si è livellato verso il basso, c’è più equilibrio».

