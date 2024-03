In due rapinano il portapizze 

«Hanno chiesto due pizze e due birre, ma era solo una trappola per attirare il nostro portapizze e rapinarlo». Roberta Murgia, 32 anni, titolare della pizzeria Pizza Time di Serramanna, racconta quel che accaduto giovedì sera quando il fattorino 21enne si è visto puntare contro una pistola per un bottino da 100 euro. «Intorno alle 22,45 abbiamo ricevuto l’ordine per una consegna a domicilio nelle palazzine popolari di corso Repubblica. Essendo una chiamata anonima è stato richiesto un numero di cellulare di riferimento, che abbiamo scoperto solo in un secondo momento essere disabilitato e intestato a una persona completamente estranea ai fatti». Sembrava una consegna come tante per il giovane portapizze inconsapevole che ad attenderlo questa volta non ci sarebbe stato un normale cliente.

La cronaca

Quando il ragazzo, che lavora da pochi mesi a Serramanna, è arrivato a destinazione, gli è andato incontro un giovane che lo ha fatto parcheggiare in un punto preciso del piazzale per agevolare la consegna, ma nel momento in cui è sceso dalla macchina, da retro del palazzo è spuntato un uomo incappucciato che puntandogli una pistola in faccia gli ha urlato: «Lascia tutto a terra». Il portapizze, terrorizzato, non ha potuto far altro che assecondare la richiesta del rapinatore: ha lasciato pizze e birre sull’asfalto ed è corso via nelle campagne circostanti, abbandonando la macchina aperta.L’obiettivo del malfattore era sicuramente l’incasso delle consegne della serata, che però era custodito all’interno di un marsupio che il giovane teneva allacciato sotto il giubbotto. Dalla macchina è stato rubato il portafoglio del fattorino che conteneva circa 100 euro.

L’allarme

«Crediamo fosse tutto premeditato perché abbiamo effettuato una consegna nella stessa zona qualche ora prima - continua Roberta Murgia - evidentemente hanno notato che il ragazzo era nuovo e hanno pensato di approfittarne. Quando ci ha chiamato per raccontarci l’accaduto era terrorizzato. Il mio primo pensiero è andato a lui e agli attimi di terrore che ha vissuto. Sono davvero molto dispiaciuta per la brutta esperienza che si è trovato ad affrontare, in oltre 10 anni di attività non è mai capitato un episodio simile», assicura Murgia. «Abbiamo ovviamente sporto denuncia ai carabinieri di Serramanna, che subito hanno avviato le indagini. Vogliamo inoltre lanciare un appello alle altre pizzerie del paese: “Prestate, se possibile, ancora più attenzione quando vengono richieste consegne a domicilio da persone non conosciute, affinché episodi di questo genere non capitino mai più”». conclude la donna.

