in due partite il futuro della torres  

Sassari. La Torres vista nel primo tempo contro il Perugia può salvarsi senza ricorrere ai playout. La Torres del secondo tempo difficilmente riuscirebbe a evitare gli spareggi. Il tecnico Alfonso Greco ha sottolineato: «Dobbiamo aumentare il livello per stare in partita 95, 100 minuti, quello che occorre». Nella ripresa i rossoblù hanno avuto un calo atletico e mentale, perché lo sfortunato autogol di Brentan ha di nuovo instillato timore e insicurezza. Va ricordato infatti che la settimana prima la sconfitta col Ravenna era stata favorita dall’autorete di Idda. Dopo 14 partite si può senz’altro affermare che la sorte è in credito con la squadra sassarese. Il credito i sassaresi lo vantano anche con il Var, che pure contro il Perugia ha “aiutato” l’avversario.

Non sarebbe male passare all’incasso con la dea bendata nelle prossime due partite, entrambe in trasferta ed entrambe contro concorrenti dirette alla salvezza: Livorno e Rimini. In queste gare servono minimo 4 punti, ma l’ideale sarebbe centrare due vittorie per risalire di almeno due posizioni. Il tempo per migliorare la classifica c’è ma la Torres, che resta penultima, è obbligata a fare sempre punti negli scontri diretti.

Il goleador

Tra le note positive, la prima rete di Ernesto Starita in rossoblù. Arrivata dopo 3 gare da titolare e 6 da subentrato. «Ci tenevo a dimostrare il mio valore e spero ora di avere continuità», ha dichiarato la punta arrivata in prestito dal Benevento.

Quanto la Torres abbia bisogno dei suoi attaccanti è persino stucchevole ripeterlo: il gol ha interrotto un digiuno che durava da oltre 700 minuti, ma il reparto resta il meno prolifico del campionato con appena 6 reti in 14 gare e solo una decisiva, quella di Zecca nella prima di campionato valsa la vittoria sul Pontedera.

Nelle ultime gare sono apparsi appannati sia Musso sia Diakite. Occorre che almeno uno dei due ritorni brillante. Nel frattempo la Torres aspetta che si sblocchino anche Di Stefano e Mastinu.

Meno giovani

Evidente il cambio di rotta nelle scelte, emerso peraltro già nelle ultime due gare con il tecnico Pazienza. Nelle prime partite c’erano sempre o quasi cinque giocatori nati nel Terzo Millennio, vale a dire sotto i 25 anni. E infatti la media dell’undici di partenza era di 26 anni. Contro il Perugia è salita a 29. E come preventivato il tecnico Greco ha preferito affidarsi a uomini e modulo collaudati, con difesa a tre e centrocampo a quattro, puntando più su possesso palla, costruzione dal basso e maggiore libertà ai tre giocatori davanti.

I complimenti

A conti fatti dei giovani ingaggiati in estate l’unico che sta giocando da titolare è Mattia Sala, appena 20 anni. «Può fare qualsiasi ruolo a centrocampo», ha detto il tecnico Greco che sabato lo ha proposto non da interno ma da esterno destro, dove peraltro è andato bene in fase propositiva (un quasi-gol con salvataggio sulla linea e il tiro che ha originato la rete di Starita), mentre in ripiego deve migliorare tempi e letture. Ma le premesse sono davvero confortanti, visto che per due mesi o poco meno la Torres dovrà rinunciare all’infortunato Zecca.

Le chance

Da capire poi se nel prosieguo del campionato avranno qualche chance gli altri giovani: i difensori Biagetti e Stivanello, l’esterno Lattanzio e il trequartista Carboni, tutti 21enni, più il centrocampista Nunziativi, 22 anni, l’esterno sinistro Dumani, 20 anni, e il diciannovenne Bonin, le cui prestazioni non erano affatto dispiaciute all’inizio della stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA